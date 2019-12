Centrul Regional de Radioterapie, inaugurat recent la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf.Apostol Andrei” din Galaţi a beneficiat de o investiţie de 15,8 milioane de lei de la bugetul judeţean, se arată într-o informare transmisă, joi, de biroul de presă al Consiliului Judeţean Galaţi.

Potrivit sursei citate, noul centru de tratare a cancerului este dotat cu accelerator liniar de particule, computer tomograf simulator, sistem de imobilizare şi sistem de planificare a tratamentului.

„Este o investiţie care salvează vieţi. Bolnavii de cancer pot beneficia acum de aceleaşi condiţii de tratament ca-n marile centre de la Bucureşti, Cluj sau Iaşi. Suntem singurii din această zonă a ţării care pot trata cancerul cu ajutorul acceleratorului liniar de particule şi este pentru prima oară când Galaţiul dispune de echipamente de ultimă generaţie pentru tratarea acestei cumplite maladii. Acceleratorul liniar de particule creşte foarte mult şansele de vindecare şi nu iradiază tot corpul, ci acţionează precis doar asupra tumorii. O şedinţă de tratament la acceleratorul liniar de particule durează doar un singur minut, însă schema de tratament presupune mai întâi examinarea bolnavului cu ajutorul computerului tomograf şi elaborarea indicilor de iradiere de către medicii specialişti. Este o procedură complexă şi care se poate întinde pe parcursul mai multor zile, dar care este extrem de importantă pentru un tratament eficient”, a declarat preşedintele CJ Galaţi, Costel Fotea.

Dezvoltarea acestui centru regional de radioterapie a presupus consolidarea şi amenajarea buncărului unde se află acceleratorul liniar de particule, achiziţionarea tuturor echipamentelor medicale necesare pentru tratarea cancerului, construirea unui corp de clădire nou şi achiziţia de echipamente IT şi mobilier medical.

„Noul corp de clădire al secţiei de Radioterapie are sală de recepţie, cabinete medicale, lift pentru a coborî la acceleratorul liniar de particule şi salon pentru spitalizare de zi, astfel încât pacienţii să aibă condiţii moderne şi confortabile de tratament. Am modernizat şi cel de-al doilea buncăr, deoarece anul viitor vom aduce la Galaţi încă un accelerator liniar de particule. În plus, am demarat deja procedura de achiziţie a unui PET CT, un aparat medical de ultimă generaţie care dispune de cea mai avansata tehnică de diagnosticare a cancerului”, a spus Fotea.

Lucrările de extindere şi amenajarea a secţiei de Radioterapie au fost realizate de CJ Galaţi şi decontate în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, iar acceleratorul liniar de particule şi computerul tomograf au fost achiziţionate de Ministerul Sănătăţii, în cadrul unui proiect cu Banca Mondială.

În evidenţa oncologică a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Galaţi se află 17.000 de pacienţi. Anul acesta, au fost luate în evidenţă 1.420 de noi cazuri, cu 345 mai mult faţă de 2018. Cele mai frecvente cancere sunt cele de sân, bronho-pulmonare, colo-rectale şi de prostată. Radioterapia este folosită ca metodă de tratament în peste 60% dintre cazurile de cancer. Serviciul de Radioterapie din Galaţi a fost înfiinţat în 1981.