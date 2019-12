5 lucruri esențiale pentru sănătate

Majoritatea oamenilor consideră că sănătatea este foarte importantă, dar de multe ori întârzie să ia toate măsurile de care e nevoie pentru a o menține și proteja. Odată cu creșterea nivelului de stres din cauza problemelor cotidiene, există o mulțime de aspecte pe care orice persoană ar trebui să le ia în considerare ca să își mențină organismul sănătos.

Obiceiurile alimentare, vârsta, ocupația, sporturile și hobby-urile practicate sau istoricul familial sunt câteva dintre lucrurile esențiale care influențează în permanență starea de sănătate. Totuși, să ai grijă de corpul tău înseamnă să acorzi atenție alegerilor de zi cu zi, care îți pot oferi o mulțime de beneficii pe termen lung. Iată ce trebuie să faci pentru a-ți menține sănătatea:

1. Adoptarea unei alimentații potrivite

Unul dintre aspectele care au un rol important în menținerea unui corp sănătos este alimentația. Majoritatea studiilor indică legumele crude, în speciale dintre cele verzi, pentru o stare de spirit excelentă, și fructele, bogate în acizii grași esențiali, minerale, vitamine și fibre. O dietă echilibrată reduce riscul apariției bolilor cardiovasculare, a obezității, contribuie la buna funcționare a organelor interne, întărește sistemul imunitar, diminuează stresul sau inflamațiile din corp și oferă energie.

2. Mișcare și exerciții fizice

Esențială pentru o sănătate de fier este și mișcarea. O plimbare alertă timp de o jumătate de oră, de cel puțin trei ori pe săptămână poate să întinerească o persoană cu 10 ani. Activitatea fizică are beneficii asupra aspectului exterior, în menținerea mușchilor și a oaselor, pentru buna funcționare a articulațiilor, a vaselor de sânge, a inimii și a creierului. Un program de exerciții oferă avantaje și sistemului imunitar, mișcarea fiind o adevărată armă în menținerea sănătății întregului corp.

3. Stimularea activității mentale

Pe lângă grija față de organism, este necesară și îndreptarea atenției către interior. Provocarea gândirii menține mintea alertă și ține la distanță boli precum Alzheimer. Numeroase studii au arătat că lectura unui roman psihologic, rezolvarea rebusurilor, învățarea unei limbi străine ori alte asemenea activități reprezintă un antrenament fundamental pentru creier.

4. Controale medicale periodice

Un lucru extrem de important pentru sănătate îl reprezintă vizita periodică la medic pentru o evaluare completă. E important să fie programată chiar și în lipsa unor simptome evidente, mai ales că este recomandat ca cel puțin o dată pe an fiecare persoană să efectueze un set de analize de bază care să-i ofere siguranța că totul este în regulă sau să ajute la depistarea unor eventuale afecțiuni cât mai din timp. Măsurarea tensiunii arteriale, electrocardiograma, analizele de sânge uzuale sau o radiografie pulmonară sunt doar câteva dintre procedurile pe care oricine trebuie să le realizeze an de an, ținând cont și de vârsta sau afecțiunile preexistente.

5. Încheierea unei asigurări de sănătate

Un stil de viață sănătos presupune și existența unei asigurări de sănătate prin intermediul căreia o persoană să poată beneficia de îngrijiri medicale de calitate în cazul unor situații neprevăzute, fără grija costurilor necesare. O asigurare de sănătate oferă o serie de avantaje importante. Problemele neașteptate pot apărea oricând, iar asta implică o serie de cheltuieli suplimentare, care pot afecta bugetul unei persoane.

De asemenea, în anumite situații, grijile financiare influențează negativ starea de sănătate a pacientului, de aceea o poliță privată reprezintă o alegere potrivită. Aceasta oferă confort psihic și fizic, deoarece asiguratul poate beneficia de cele mai bune servicii medicale, în clinici de top, la orice oră din zi și din noapte. O astfel de asigurare de sănătate poate să acopere cheltuielile pentru servicii de medicină primară și de specialitate, tratamente și proceduri medicale, servicii de prevenție, consultații, diagnostic, tratament ori recuperare postoperatorie.

Găsirea unui echilibru este o sarcină esențială pentru sănătate. Adoptarea unei alimentații corespunzătoare, un stil de viață activ, moderația, stimularea gândirii și alegerea unei asigurări private de sănătate, care să ofere protecție pentru orice situație neprevăzută reprezintă cele mai importante lucruri pe care o persoană trebuie să le respecte dacă își dorește să aibă grijă de corpul său.