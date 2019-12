Cele mai răsunătoare licitaţii ale anului

Anul 2019 a fost unul plin de premiere şi recorduri în lumea licitaţiilor, iar piesele de rezistenţă nu au fost doar opere de artă şi bijuterii, ci şi memorabilia din lumea sportului, precum tricoul unui celebru jucător de baseball, sau a rock-ului – faimosul cardigan purtat de Kurt Cobain în timpul concertului ”MTV Unplugged”, potrivit listei celor mai răsunătoare licitaţii alcătuite de site-ul lovemoney.co.

O pictură de Claude Monet, vândută pentru 110,7 milioane de dolari

Tabloul intitulat „Căpiţe de fân” realizat de Claude Monet s-a vândut în luna mai la New York pentru 110,7 milioane de dolari. Este pentru prima dată când o pictură impresionistă obţine la o licitaţie peste 100 de milioane de dolari, dar este şi un record de vânzare pentru operele acestui artist. Fusese licitată anterior în 1986 când a obţinut doar 2,5 milioane de dolari. Artistul francez a finalizat lucrarea la sfârşitul anilor 1800 ca parte din seria „Căpiţe de fân”, care înfăţişează scene din timpul sezonului recoltelor. Celebru pentru maniera în care Monet a surprins atmosfera şi lumina, tabloul a fost disputat de licitatori timp de şapte minute înainte să fie adjudecat pentru fabuloasa sumă.

O colecţie de bijuterii a unei familii regale indiene, vândută pentru 109,3 milioane de dolari

În cadrul unei licitaţii Christie’s organizate la New York, o colecţie de bijuterii aparţinând unei familii regale din India s-a vândut în iunie pentru suma de 109,3 milioane de dolari. Din colecţia de 400 de obiecte fac parte săbii ceremoniale aparţinând dinastiei Nizam din Hyderabad, un pumnal cu mânerul din jad al împăratului Shah Jahan din Imperiul Mogul şi o narghilea decorată cu pietre preţioase din perioada medievală. Casa Christie’s a precizat că este vorba despre „cea mai mare sumă totală obţinută în urma unei licitaţii de artă indiană şi obiecte din perioada Imperiului Mogul şi a doua cea mai valoroasă licitaţie pentru o colecţie privată de bijuterii”.

O sculptură realizată de Jeff Koons, vândută pentru 91,1 milioane de dolari

O sculptură din oţel inoxidabil cu înălţimea de un metru reprezentând un iepure s-a vândut în luna mai tot la New York pentru suma record de 91,1 milioane de dolari. Lucrarea, semnată de artistul american Jeff Koons, a doborât recordul pentru cea mai scumpă operă a unui artist în viaţă în cadrul unei licitaţii. Recordul precedent data din anul anterior, când o lucrare a pictorului britanic David Hockney s-a vândut pentru 90,3 milioane de dolari. Koons a finalizat lucrarea ”Rabbit” în 1986 şi se crede că a fost inspirată de opera lui Marcel Duchamp şi Andy Warhol.

O serigrafie semnată de Robert Rauschenberg, vândută pentru 88,8 milioane de dolari

O altă vânzare-record a fost o serigrafie intitulată ”Buffalo II”, terminată în 1964 de artistul Robert Rauschenberg. A fost achiziţionată în mai pentru suma record de 88,8 milioane de dolari, un fapt care nu ar trebui să surprindă având în vedere că a fost cumpărată de Alice Walton, unul dintre cei mai bogaţi oameni din America, moştenitoarea averii Walmart. Tabloul fusese evaluat iniţial la 50 de milioane de dolari, dar suma a crescut rapid în timpul unei licitaţii de 20 de minute la New York.

O sculptură reprezentând un păianjen realizată de Louise Bourgeois, vândută pentru 32 de milioane de dolari

O sculptură în bronz a lui Louise Bourgeois intitulată ”Spider”, creată în 1997, a stabilit un nou record pentru artista franco-americană după ce s-a vândut cu 32 de milioane de dolari în luna mai la New York. Este cea mai mare sumă obţinută de o lucrare realizată de un artist-femeie, după Georgia O’Keeffe, a cărei pictură ”Jimson Weed/White Flower No. 1” a obţinut 44,4 milioane de dolari în 2014.

O colecţie de 17.000 de sticle de vin, vândută pentru 29, 8 milioane de dolari

Această colecţie de 17.000 de sticle de vin s-a vândut pentru impresionanta sumă de 29,8 milioane de dolari la o licitaţie Sotheby’s din Hong Kong în luna mai, doborând recordul de cea mai scumpă colecţie de vin vândută vreodată la o licitaţie. Colecţia, care a depăşit cu mult estimarea de 4 milioane de dolari, include exemplare rare de vin de Burgundia şi Bordeaux, unele dintre sticle având o vechime de 50 de ani.

O capodoperă a pictorului italian prerenascentist Cimabue, vândută pentru 26,6 milioane de dolari

O capodoperă a pictorului italian Cimabue (1272-1302), „Hristos batjocorit”, a devenit cel mai scump tablou din perioada medievală adjudecat printr-o vânzare publică, fiind achiziţionat cu peste 26 de milioane de dolari la o licitaţie istorică desfăşurată la Senlis, lângă Paris. Lucrarea a fost descoperită din întâmplare, în timpul unei mutări, în casa unei bătrâne de Compiegne, nu departe de Paris. Tabloul de mici dimensiuni (25,8 cm pe 20,3 cm), a fost realizat în tempera pe bază de ou şi fundal din aur, pe o planşă din lemn de plop, şi făcea parte dintr-un diptic din 1280, în care erau reprezentate, pe opt panouri de dimensiuni asemănătoare, scene din ciclul Patimilor.

Un automobil Alfa Romeo din 1939, vândut pentru 18,3 milioane de dolari

Un automobil din 1939 Alfa Romeo 8C 2900 B Touring Berlinetta a devenit una dintre cele mai scumpe maşini vândute vreodată la licitaţie, după ce a fost achiziţionată pentru 18,3 milioane de dolari la o vânzare de maşini organizată de Artcurial’s Rétromobile în februarie la Paris. Automobilul are mai multe trăsături distinctive: cea mai rapidă maşină fabricată înainte de cel de-Al Doilea Război Mondial, a câştigat numeroase competiţii în anii 1940 şi 1950 şi a fost scoasă la licitaţie fără să fie restaurată. A fost cumpărată în 1976 pentru suma de 12.200 de dolari şi a fost păstrată de aceeaşi familie până la licitaţia din februarie.

Un tablou de Banksy, înfăţişând parlamentari britanici drept cimpanzei, vândut cu 12,7 milioane de dolari

Realizat de celebrul artist stradal Banksy în urmă cu un deceniu, tabloul înfăţişând parlamentari britanici drept cimpanzei pare acum mai actual ca niciodată. În octombrie, s-a vândut pentru 12,7 milioane de dolari la o licitaţie Sotheby’s din Londra, cel mai mare preţ obţinut vreodată de un tablou semnat de Banksy. După vânzare, artistul a reacţionat pe Instagram postând un citat din criticul de artă Robert Hughes: ”În loc să fie proprietatea comună a omenirii, aşa cum este o carte, arta devine proprietatea cuiva care şi-o poate permite”.

O pictură de Lee Krasner, vândută pentru 11,7 milioane de dolari

Un tablou realizat de pictoriţa Lee Krasner, intitulat ”the eye in the first circle”, s-a vândut la licitaţie pentru fabuloasa sumă de 11,7 milioane de dolari, la Sotheby’s în New York, în mai. Achiziţionat de un cuplu de colecţionari de artă proprietari ai unui muzeu de artă din Maryland, vânzarea a doborât recordul pentru operele acestei artiste dublând valoarea unei lucrări vândute anterior pentru 5,5 milioane de dolari. Krasner a creat, se pare, acest unic tablou în ulei aflându-se într-o stare de suferinţă după ce soţul şi mama ei muriseră.

Manifestul olimpic original al lui Pierre de Coubertin, vândut cu 8,8 milioane dolari

Manuscrisul original al manifestului Jocurilor Olimpice, scris în 1882 de Pierre de Coubertin, a fost vândut cu 8,8 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii organizate de casa Sotheby’s, miercuri, 18 decembrie, la New York, un record pentru un obiect care are legătură cu sportul. Documentul a depăşit de aproape nouă ori estimarea iniţială, de un milion de dolari, cu ocazia unei vânzări de cărţi şi manuscrise. Scris în franceză, manifestul cuprinde 14 pagini, în care baronul de Coubertin a schiţat viziunea sa pentru a face să renască Jocurile Olimpice ale antichităţii, sub forma unei competiţii sportive moderne şi internaţionale. Este singurul exemplar cunoscut al acestui text, care a servit drept bază a unui discurs pronunţat la Paris, pe 25 noiembrie 1892, cu ocazia celei de-a cincea aniversări a Uniunii societăţilor franceze a sporturilor atletice.

Un tricou purtat de legendarul jucător de baseball Babe Ruth, adjudecat pentru 5,64 milioane de dolari

În iunie, la New Yor, un tricou purtat de legendarul jucător din liga principală de baseball Babe Ruth s-a vândut pentru 5,64 de milioane de dolari, devenit cel mai scump obiect sportiv vândut vreodată la licitaţie. Tricoul a fost vândut de Hunt Auctions şi datează din perioada 1928-1930, când Ruth juca pentru New York Yankees. Recordul precedent pentru cel mai scump suvenir sportiv vândut la licitaţie era deţinut tot de un tricou al lui Babe Ruth, vândut pentru 4,4 milioane de dolari în 2012.

Un prânz cu Warren Buffett s-a vândut pentru 4,5 milioane de dolari

Cât de mult valorează oportunitatea de a lua masa cu al treilea cel mai bogat om de pe planetă? Un prânz cu Warren Buffett s-a vândut la licitaţie pentru suma record de 4,6 milioane de dolari în luna mai. Licitaţia a început de la preţul de 25.000 de dolari, dar a urcat rapid, doborând recordul precedent de 3,5 milioane de dolari din 2016 pentru un prânz cu directorul general de la Berkshire Hathaway. Începând cu anul 2000, de când Buffett a demarat această tradiţie, magnatul american a cinat cu câştigătorul licitaţiei în fiecare an la restaurantul Smith&Wollensky din New York, donând suma încasată către Glide Foundation din San Francisco.

O chitară Fender Stratocaster din 1954 care i-a aparţinut chitaristului David Gilmour , adjudecată pentru 3,975 milioane de dolari

David Gilmour, chitaristul trupei Pink Floyd, a doborât recordul pentru cea mai scumpă chitară vândută vreodată la licitaţie în iunie, odată cu vânzarea unui Black Fender Stratocaster pentru 3,975 de milioane de dolari. Chitara, cu ajutorul căreia Gilmour a compus albume emblematice ale trupei precum ”Dark Side of the Moon”, a fost vândută ca parte dintr-o colecţie de 120 de chitare care i-au aparţinut lui Gilmour, pentru o sumă totală de 21,5 milioane de dolari în cadrul unei licitaţii Christie’s în New York. Muzicianul Pink Floyd a donat suma încasată unei organizaţii de caritate din domeniul combaterii schimbărilor climatice, ClientEarth.

Ton roşu, vândut pentru 3,1 milioane de dolari

În luna ianuarie, un ton roşu de Pacific cântărind 277 kilograme s-a vândut la licitaţie pentru 3,1 milioane de dolari într-o o piaţă din Tokyo, doborând recordul pentru cel mai mare preţ plătit vreodată pentru această varietate de peşte. A fost achiziţionat de Kiyoshi Kimura, care intenţiona să prepare peştele pentru clienţii restaurantului său, Sushi Zanmai, în aceeaşi zi. Cu toate acestea, vânzarea a fost umbrită de temeri în ceea ce priveşte conservarea speciei, stocurile de ton roşu fiind epuizate în proporţie de 96% însă din timpurile preindustriale.

Un tablou de Velasquez considerat pierdut, adjudecat pentru 2,5 milioane de dolari

Portretul Olympiei Maidalchini Pamphili a fost considerat pierdut timp de 300 de ani până când a reapărut în mod misterios la o licitaţie din anii ‘1980. A fost adus recent la un birou al casei de licitaţii Sotheby’s din Amsterdam şi datorită unor semne negre de pe spatele tabloului, cercetătorii au putut stabili că este vorba despre o pictură realizată de Diego Velasquez, în 1650. Pictura a fost vândută pentru impresionanta sumă de 2,5 milioane de dolari la o licitaţie organizată în iulie, ca parte dintr-un lot dedicat maestrului spaniol, care a totalizat 70,7 milioane de dolari.

O sticlă de Scotch Whisky, vândută pentru 1,9 milioane de dolari

O sticlă The Macallan 1926 a devenit în octombrie cea mai scumpă sticlă de whisky vândută vreodată la licitaţie, după ce a fost achiziţionată pentru 1,9 milioane de dolari, la o licitaţie la Londra. Recordul precedent era deţinut de o sticlă provenită din acelaşi butoi, care s-a vândut pentru 1,5 milioane de dolari în noiembrie 2018. Butoiul, descris de Sotheby’s, ca „Sfântul Graal” al whisky-ului, a fost distilat timp de 60 de ani înainte de a fi îmbuteliat în 1986. Doar 40 de sticle au fost obţinute din acest butoi.

Un automobil McLaren Senna, vândut pentru 1,4 milioane de dolari

Nu este foarte uşor să obţii un automobil McLaren Senna, model creat în memoria legendarului pilot de formula 1 Ayrton Senna şi fabricat doar în 500 de exemplare. Maşina cu numărul de şasiu 005, ceea ce înseamnă că este al cincilea exemplar fabricat din serie, este vopsită într-o culoare neobişnuită, „ametist negru”, şi a fost vândută de casa de licitaţii Barrett-Jackson pentru 1,4 milioane de dolari în ianuarie, în Arizona, depăşind estimarea de 800.000 de dolari.

O piesă de şah din perioada medievală, vândută pentru 946.000 de dolari

O piesă de şah din perioada medievală considerată pierdută de secole s-a vândut în iulie, la licitaţie, pentru 946.000 de dolari. Piesa fusese cumpărată de un comerciant de artă din Edinburgh pentru doar 3,88 dolari în 1964 şi păstrată în familie. După ce au dus-o pentru evaluare la casa de licitaţii Sotheby’s din Londra şi au aflat că este o faimoasă piesă de şah Lewis datând de la sfârşitul secolului al XII-lea sau începutul secolului al XIII-lea, membrii familiei au decis să o scoată la licitaţie. Piesele de şah Lewis reprezintă una dintre principalele atracţii de la British Museum din Londra şi Muzeul Naţional al Scoţiei din Edinburgh.

O pereche de tenişi Nike Moon, vândută pentru 437.500 de dolari

O pereche de încălţăminte Nike a devenit în luna iulie cea mai scumpă pereche de tenişi vândută vreodată la licitaţie, achiziţionată pentru suma de 437.500 de dolari la New York. Au fost creaţi de cofondatorul Nike, Bill Bowerman, şi destinaţi iniţial pentru a fi purtaţi de atleţii care se antrenau pentru Olimpiada din 1972. Au fost confecţionate doar 12 perechi. Perechea a fost cumpărată de colecţionarul canadian Miles Nadal, care plătise o altă sumă fabuloasă – 850.000 de dolari – pentru o colecţie de 99 de tenişi vânduţi la Sotheby’s cu câteva zile înainte.

Cardiganul purtat de Kurt Cobain în timpul înregistrării concertului MTV Unplugged, adjudecat pentru 334.000 dolari

Faimosul cardigan din lână verde purtat de Kurt Cobain în timpul concertului ”MTV Unplugged”, susţinut de trupa Nirvana în 1993, a fost adjudecat în luna octombrie pentru suma de 334.000 de dolari în timpul unei licitaţii desfăşurate la New York, stabilind recordul pentru cel mai scump pulover vândut vreodată la licitaţie. Se crede că solistul Nirvana ar fi cumpărat cardiganul de la un magazin de chilipiruri şi că fusese confecţionat în anii 1960. Cardiganul mai poartă încă vizibile urmele unor arsuri de ţigară şi se pare că nu a fost niciodată spălat.

Rochia ”Travolta” purtată de prinţesa Diana la Casa Albă, cumpărată pentru 292.000 de dolari

Rochia de seară din catifea albastră pe care prinţesa Diana a purtat-o în timpul unui dans cu actorul John Travolta la un dineu la Casa Albă organizat de preşedintele american Ronald Reagan în 1985 a fost achiziţionată pe 11 decembrie cu 292.000 de dolari după ce nu-şi găsise cumpărător la o licitaţie organizată cu o zi înainte la Londra. Această ţinută ”dragă prinţesei”’, pe care a purtat-o de nenumărate ori, a fost creată de designerul englez Victor Edelstein şi a mai fost scoasă la licitaţie în 2013, când a fost cumpărată pentru suma de 240.000 de lire sterline de un achizitor anonim, care a spus că doreşte să-i facă o surpriză soţiei.

Geaca din piele neagră purtată de Olivia Newton-John în filmul ”Grease”, vândută cu 243.200 de dolari

Geaca din piele neagră purtată de Olivia Newton-John în filmul ”Grease”, vândută în luna noiembrie la o licitaţie organizată în Beverly Hills pentru suma de 243.200 de dolari, i-a fost înapoiată actriţei de cumpărător, acesta donând şi suma de 243.000 de dolari pentru spitalul oncologic înfiinţat de vedetă la Melbourne. Celebra geacă a fost purtată de Olivia Newton-John în scena finală a musicalului ”Grease” când a cântat alături de partenerul său din film, John Travolta, cântecele ”You’re the One That I Want” şi ”We Go Together”. „Nu ar trebui să stea în dulapul unui miliardar pentru dreptul de a se lăuda la club”, i-a spus cumpărătorul, care a dorit să-şi păstreze anonimatul şi s-a declarat „fanul numărul 1″ al actriţei şi cântăreţei.

O poşetă din piele de crocodil marca Hermes Birkin, vândută pentru 209.349 dolari

O poşetă din piele de crocodil marca Hermes Birkin s-a vândut în iunie, cu ocazia unei licitaţii Christie’s organizate la Londra, pentru 209.349 de dolari. Creată în semn de omagiu pentru cântăreaţa şi actriţa Jane Birkin, a devenit cea mai scumpă poşetă vândută vreodată la o licitaţie din Europa. Geanta este confecţionată din piele de crocodil de Nil, are o încuietoare încrustată cu diamante şi este supranumită ”Himalaya” datorită culorii sale albe ca zăpada. Cu toate acestea, nu a devenit cea mai scumpă poşetă vândută vreodată la o licitaţie, titlul fiind deţinut de o altă geată Hermes Birkin, vândută pentru 325.000 de dolari anul trecut în Hong Kong.

Un cartonaş Pokemon de colecţie, achiziţionat pentru 195.000 de dolari

Un cartonaş Pokemon foarte căutat de colecţionari, reprezentându-l pe Pikachu, s-a vândut pentru suma de 195.000 de dolari în octombrie, stabilind recordul pentru cel mai mare preţ plătit vreodată pentru un cartonaş din această serie de jocuri video. Cartonaşul, vândut în cadrul unei licitaţii organizate de Invaluable în New York, este unul dintre cele doar 39 de exemplare existente şi a fost acordat ca premiu în cadrul uneicompetiţii desfăşurate în 1998.

Prima pelerină a lui Superman, vândută la licitaţie cu aproape 200.000 de dolari

Prima pelerină purtată de actorul Christopher Reeve în filmul „Superman” a fost vândută luni cu 193.750 de dolari la o licitaţie organizată în Los Angeles de casa Julien’s Auctions. În total, doar şase pelerine roşii au fost utilizate în timpul filmărilor pentru acel lungmetraj, lansat pe marile ecrane în 1979.

O pereche de ochelari de soare ai cântăreţului John Lennon, vândută cu 184.000 de dolari

O pereche de ochelari de soare cu lentile rotunde care au aparţinut cântăreţului John Lennon a fost adjudecată în luna decembrie pentru suma de 184.000 de dolari, depăşind de peste 20 de ori preţul estimativ, în cadrul unei licitaţii organizate la Londra de casa Sotheby’s. Ochelarii au fost puşi în vânzare de Alan Herring, şoferul lui Ringo Starr şi al lui George Harrison, doi dintre cei patru membri ai trupei The Beatles. Ochelarii au fost uitaţi pe bancheta din spate a unui automobil în 1968. „Când John a ieşit din maşină, am observat că îşi lăsase ochelarii de soare pe bancheta din spate şi că o lentilă şi un braţ se desprinseseră. L-am întrebat pe John dacă voia ca eu să îi repar. Mi-a spus: ‘nu-ţi face griji, îi purtam doar pentru stil’. Nu i-am reparat niciodată, i-am păstrat pur şi simplu aşa cum erau, aşa cum mi i-a lăsat John”, a dezvăluit fostul şofer.

O hartă a Statelor Unite din secolul al XVIII-lea, vândută pentru 125.000 de dolari

Cu o valoare estimată la maximum 50.000 de dolari, această hartă a SUA din secolul al XVIII-lea a obţinut mai mult decât dublul sumei – 125.000 de dolari-, la o licitaţie desfăşurată în iunie la New York. Desenat de topograful Lewis Evans în 1755 în timp ce călătorea cu bunul său prieten Benjamin Franklin, documentul înfăţişează opt state americane precum şi un teritoriu care va deveni ulterior parte din Canada. Această hartă veche, despre care se crede că a fost finalizată doar pe trei sferturi, a reuşit să obţină un preţ atât de ridicat datorită stării sale impecabile de conservare.

Un fruct durian din specia Kanyao, achiziţionat pentru 48.000 de dolari

Un fruct de durian, specie exotică din Asia de Sud, celebră pentru mirosul său înţepător, s-a vândut în iunie în Thailanda pentru suma record de 1,5 milioane de bahţi thailandezi, echivalentul a circa 48.000 de dolari. Fructul făcea parte din specia Kanyao, cunoscută ca fiind cea mai scumpă şi ca atare cea mai gustoasă varietate de durian din lume. Suma obţinută pentru acest fruct, considerat ca ajuns la perfecta maturitate şi formă, a devansat vânzarea de anul trecut de 800.000 de bahţi.

Cartela de identificare a lui Tupac Shakur pe perioada detenţiei, vândută pentru 30.000 de dolari

În luna iulie, cartela de identificare a rapperului Tupac Shakur din timpul executării sentinţei de nouă luni cu închisoare în 1995 s-a vândut pentru 30.000 de dolari stabilind recordul pentru cel mai scump obiect care i-a aparţinut lui Tupac vândut vreodată la licitaţie. Cartela a fost pusă în vânzare de casa de licitaţii Heritage Auctions şi a primit 30 de oferte, depăşind valoarea estimată iniţial la 2.000 de dolari. Născut în 1971, Tupac Amaru Shakur a intrat în Cartea Recordurilor ca fiind rapperul cu cele mai multe vânzări de albume din lume, peste 120 de milioane, dintre care 65 de milioane doar în SUA. Rapperul a fost împuşcat în Las Vegas, după ce a fost implicat într-o ceartă la un hotel, şi şi-a pierdut viaţa şase zile mai târziu, pe 13 septembrie 1996, la vârsta de 25 de ani.