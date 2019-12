Cauti sa vinzi sau sa cumperi o masina? Iata de ce lucruri sa tii cont!

Automobilele joaca in zilele noastre un rol extrem de important. Statisticile arata ca fiecare familie necesita cel putin un automobil pe familie, insa foarte putin isi permit o masina noua. Asa ca numarul celor care iti achizitioneaza masini second hand este foarte ridicat. Si multi prefera persoanele fizice, pe care le gasesc intamplator prin intermediul prietenilor sau a site-urilor de socializare, iar putini afla si isi cumpara un automobil de la un dealer auto care ofera aceasta posibilitate clientilor, actionand ca un intermediar. Partea buna este ca inainte de comercializare si de stabilirea pretului de vanzare, masina este testata riguros, astfel incat evaluarea automobilului sa fie cat mai corect calculata. Minusul pentru cei care doresc sa apeleze la un astfel de intermediar este ca va fi necesara plata sau oprirea unei cote de pret pentru acest serviciu. Partea buna este ca automobilul poate avea mai multa vizibilitate iar clientii au mai multa incredere caci stiu exact ceea ce cumpara.

Extrem de multi cumparatori s-au plans pana in prezent de achizitiile de la persoanele fizice, in special de la cele pe care nu le cunosc si au vandut masini la un pret cu mult sub cel corect. De multe ori vanzatorii au tendinta de a ascunde o serie de defecte sau nefunctionalitati, ceea ce il pune pe cumparator in situatia proasta de a investi chiar si dublul sumei pentru a o mentine la performantele dorite.

Foarte putini insa opteaza pentru masini hibride, cu toate ca ele sunt extrem de benefice pentru sanatatea mediului inconjurator sau a populatie. Multi dintre soferi afirma ca prezenta numarului scazut de statii de incarcare, cat si pretul ridicat ii impiedica sa faca o asemenea achizitie.

Nici masinile noi pe carburanti clasici, diesel, benzina sau GPL, nu au costuri mici. Si putini sunt si cei care achita cash o astfel de masina sau care au venitul necesar pentru a-si achizitiona masina in leasing. Iar voucher-ul rabla acopera deseori mult prea putin din valoare. Asadar, cea mai buna optiune si cea mai rentabila pentru multi dintre soferi ramane achizitia si vanzarea unei masini second hand.

Asadar, fie ca ai o masina noua si te gandesti sa o mentii in cazul in care vei dori s-o revinzi, fie ca esti in cautarea unei masini de cumparat, se recomanda sa fii extrem de atent la diferite detalii.

In functiile de performantele pe care ti le doresti de la automobilul tau este esential sa-i afli tot istoricul, de la an de fabricatie, pana la kilometraj, posibile implicatii in accidente, etc. Ti-am povestit in acest material https://blog.autovit.ro/2019/11/cum-afli-tot-istoricul-masinii-pe-care-urmeaza-sa-cumperi/ toti pasii pe care ii poti face pentru a afla toate aceste informatii.

Totodata, daca esti un vanzator onest si, ca toti ceilalti vanzatori de autoturisme, iti doresti un pret mai bun la revanzare pentru masina ta, va trebui in mod evident sa iti ingrijesti automobilul cat mai bine si sa tii cont de toate aspectele care te pot ajuta sa mentii mansina intr-o stare fizica si tehnica cat mai optima. De aceea, acest material https://blog.autovit.ro/2019/11/cum-intretii-masina-corect-pentru-valoare-mai-mare-la-revanzare/ te va invata in doar cativa pasi simpli cum trebuie sa procedezi.