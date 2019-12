Baia este zona care necesita cele mai ample amenajari. O baie nu trebuie sa fie doar aspectuoasa, ci trebuie sa corespunda unor anumite standarde de calitate. Si asta deoarece baia este locul cel mai expus la umiditate, iar piesele si accesoriile de o calitate slaba pot necesita inlocuiri periodice. Desi la prima impresie poate parea un chilipir sa-ti amenajezi o baie cu bani putini, alegerea corespunzatoare a materialelor de constructie si a accesoriilor de baie pot face in timp diferenta. Deseori, o investitie ridicata inseamna si o durata de viata mai ridicata a pieselor, deci un confort mai sporit si, eventual, renovari mai putine. Astfel, baia devine unul dintre acele colturi de relaxare si de toaletare, unde trebuie sa-ti petreci cu drag timpul liber, fara grija unor investitii la superlativ.

Cum sa-ti amenajezi baia cu piese si accesorii rezistente

Stim cu totii ca este foarte utila prezenta unui mobilier de baie. Insa, pentru a combina cu succes rafinamentul unei bai moderne cu durata indelungata de viata a pieselor de mobilier este foarte important sa stii cum sa le alegi. Materialul din care sunt confectionate aceste dulapuri baie trebuie sa fie unul foarte rezistent, in special la umiditate. Dulapurile din plastic pot avea deseori un aspect mult prea ieftin, insa ele sunt destul de rezistente la murdarie si se pot curata cu usurinta. Dar ele nu se incadreaza de fiecare data in peisaj. Asa ca, preferabil este sa investesti intr-un dulap realizat din lemn de cea mai buna calitate, tratat si vopsit in mod special pentru a nu absoarbe umiditatea si pentru a preveni deteriorarea lemnului.

Totodata este indicat sa-ti integrezi in baie gresie si faianta care va preveni depunerile de mucegai pe pereti si scurgerile de apa. Daca gresia si faianta transforma baia intr-un loc ceva mai racoros, te poti folosi de un calorifer care sa-ti incalzeasca incaperea. Totodata, in locul gresiei poti opta pentru podea cu incalzire centralizata, insa mare atentie la tipul podelei si modul acesteia de prelucrare, asa cum se intampla si in cazul mobilei.

In functie de dimensiunea baii tale poti opta si pentru o cabina dus sau o cada. Daca esti o persoana economa si-ti place sa te relaxezi minute in sir in aceasta zona a casei tale e recomandat sa-ti instalezi o cada. Vei gasi cazi de dimensiuni mici care se pot integra perfect in astfel de incaperi. Insa, pentru cei ce prefera baile rapide, o cabina de dus poate fi solutia adecvata. Exista zeci de variante de cabine de dus, unele mai compacte, altele mai luxuriante, care iti pot oferi o experienta fix pe placul tau.

Iti pot improspata baia cu un design modern prin intermediul unor accesorii vibrante sau sclipitoare, suporturi pentru machiaje sau pentru produsele de ingrijire, tapete speciale anti-umezeala sau plante artificiale. Cu putina inspiratie sau ajutor din partea unor specialisti de design interior poti inclusiv sa-ti transformi baia intr-o incapere conceputa exact dupa un tipa feng-shui, care nu va face decat sa-ti ofere armonie si sa aduca prospetime casei tale.