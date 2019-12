De ce este important sa investesti intr-o pensie privata si intr-o asigurare de sanatate

Numarul persoanelor care ajung la medicii de familie sau la doctorii de specialitate in faza terminala a unei boli este in crestere. Este important sa traim clipa, dar sa si anticipam viitorul. Specialistii ne recomanda ca cel putin o data pe an, la trei sau la 6 luni, sa ne facem o serie de controale de rutina. Medicul de familie te poate indruma corespunzator catre doctorii si seturile de analize pe care trebuie sa le faci, in special daca ai anumite antecedente in familie. De regula printre principalele analize sunt cele de sange, prezenta vitaminelor, cardiograma, testul Papa Nicolau, etc. Aceste analize pot depinde de sex, varsta, de antecedentele familiei sau de o serie de simptome, respectiv de istoricul medical. Vizita regulata la medic si controalele de specialitate anticipate au scop de preventie si te pot ajuta sa previi sau sa detectezi in timp util o serie de afectiuni grave, ce ar putea fi vindecate cu usurinta, cu mai putine eforturi fizice, psihice si financiare.

Clasica asigurare de sanatate iti poate deconta o parte dintre aceste analize insa, in cazul unor afectiuni complicate sau a unor boli incurabile, responsabilitatea cade pe umerii tai si ai familiei tale. Iar trecerea timpului si lipsa de bani nu face decat sa ingreuneze punerea corecta a unui diagnostic sau inceperea unor tratamente. In plus, aceasta asigurare de sanatate nu-ti ofera garantia ca vei putea fi acoperit cu cele necesare in cazul unui accident sau al bolilor grave. De aceea cel mai bine este sa anticipezi astfel de situatii neplacute si sa investesti intr-o asigurare de sanatate privata.

Daca pana in prezent multi priveau asigurarile de sanatate private drept un aparent “moft”, ele au devenit o practica renumita in epoca moderna. Asta deoarece o astfel de asigurare prevede o cotizatie lunara extrem de mica si acopera o sfera larga de afectiuni. Iata cateva preturi pentru asigurari de viata care sa te ajute sa-ti faci o idee. Insa, nu uita ca nimic nu-I mai de pret decat sanatatea ta! Si nu vei resimti niciodata ce inseamna declinul financiar sau apasarea unei afectiuni grave, avand o asigurare care sa-ti poata acoperi intreg necesarul.

Si, desi mai ai zeci de ani in fata, la fel de bine e sa te gandesti si la o pensie privata. De asemenea, cotizatia pentru aceasta pensie este minima, astfel ca nici nu vei resimti in prezent contributia lunara. De ce o pensie privata?

In primul rand pentru ca statisticile actuale ale specialistilor economici indica faptul ca in urmatorii douazeci de ani e posibil sa nu mai existe fonduri suficiente la pilonul 1, cel la care orice angajat este obligat sa contribuie pe durata activarii la locul de munca. Al doilea motiv demn de luat in considerare este faptul ca fondurile acumulate la pilonul 1 pot fi extrem de mici si aparent insuficiente pestre traiul de peste zeci de ani.

In pensia de la pilonul doi vei regasi investitia ta personala, cea care iti va oferi garantia ca vei lua o pensie decenta, de o valoare de pana la 2-3 ori mai ridicata decat cea de la pilonul 1, in functie de numarul contributiilor tale si de vechimea de lucru.