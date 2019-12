Revine iarna! Iata ultimele pregatiri pentru automobil.

Valul rece a luat cu asalt zonele montane aflate la latitudini mari. Pe creste vantul atinge cote inalte, iar zapada a acoperit deja semnificativ crestele montane. In zilele urmatoare vremea se va schimba complet si in zonele de deal dar si in cele de campie. Valul de aer rece va acapara intreaga tara, asa ca specialistii recomanda soferilor sa fie atenti la cele necesare si sa-si echipeze masina corespunzator. Se anunta precipitatii in toata tara, pe alocuri ploi abundente si vreme inchisa. Spre sfarsitul saptamanii ne vom reintalni si cu zapada dar si cu temperaturile scazute. Daca credeam ca vom avea parte de vreme buna de Sarbatori, multi s-au inselat. Asadar, soferii sunt sfatuiti sa aiba intreg necesarul prevazut de lege si sa conduca cu prudenta in zonele cu risc si in cele in care stratul de zapada a atins deja cativa centimetri.

Ultimele pregatiri de iarna

Desi echiparea automobilelor a inceput inca de acum cateva luni, cand vremea inchisa anunta precipitatii in cantitati mari si vreme specifica acestui sezon, multi inca au lasat acest lucru pe ultima suta de metri. Autoritatile ne anunta ca si-au pregatit ustensilele adecvate si ca sunt pregatiti sa intervina pentru orice eventualitate. Insa nu inseamna ca ar trebui sa fim mai putin precauti. Totodata si ca in fiecare an, politistii se asteapta sa dea amenzi usturatoare celor care nu respecta legislatia si care pot fi un pericol in trafic. Asa ca drumurile vor fi impanzite de catre politisti.

Care sunt ultimele verificari si ce n-ar trebui sa-ti lipseasca din masina

Asigurate in primul rand ca masina ta este in perfecta stare de functionae si ca totul functioneaza ca la carte. Verifica franele, motorul, ambreajul, placutele de frana si in ansamblu, toata partea tehnica. Acest lucru te va scuti din timp de reparatii costisitoare sau de timp pierdut prin vulcanizari si centre mecanice.

De asemenea nu uita cauziucurile de iarna. Asa cum spune legea, ele ar trebui deja sa fie prezente, insa multi lasa schimbarea anvelopelor de iarna pe ultima suta de metri. Anvelopele de iarna te ajuta sa nu ai aderenta in zone cu risc, in special acolo unde zapada se transforma in gheata si prezinta risc de alunecare. Recomandam achizitia unor cauciucuri de iarna de la centrele specializate si nu de la intermediari. Anvelopele mult prea ieftine ar trebui sa-ti starneasca un semn de intrebare.

Nu uita nici de sistemul de incalzire. In multe cazuri acesta se defecteaza extrem de usor, astfel ca valvele pot fi infundate iar sistemul sa nu functioneze corespunzator. Si cu siguranta ai nevoie ca sistemul climatronic sa functioneze perfect, mai ales daca ai in plan distante lungi si/sau cu familia. Nu uita nici de antigel. Printre particularitatile unui antigel bun se numara capacitatea de a dezintegra particulele la diferite temperaturi, cat si protectia ridicata oferita geamurilor expuse la inghet. Alegerea unui antigel bun te poate scuti de curatarea masinii timp de ore in sir atunci cand te opresti la un loc de cazare sau atunci cand te afli in graba.