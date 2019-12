”Star Wars” si ultima parte ”The Rise of Skywalker”

Forţa este în continuare cu saga planetară ”Star Wars” a cărei ultimă parte, ”The Rise of Skywalker”, a zdrobit box office-ul nord-american cu venituri estimate la 175,5 milioane de dolari în prima săptămână de la lansare, conform cifrelor provizorii publicate duminică de compania specializată Exhibitor Relations, citate de AFP.

”The Rise of Skywalker”, lungmetrajul Disney din seria ”Star Wars” care încheie franciza de 42 de ani, a realizat al treilea cel mai bun demaraj din istorie al unui film lansat în decembrie, după alte două episoade din această trilogie finală: ”The Force Awakens” şi ”The Last Jedi”, conform revistei Variety. Şi aceasta în ciuda numeroaselor critici care au vizat lansarea filmului regizat de J.J. Abrams, avându-i în rolurile principale pe Adam Driver, Mark Hamill, Daisy Ridley şi Oscar Isaac.

Producţia lasă mult în urmă concurenţi precum ”Jumanji: The Next Level”, care a acumulat 26,1 milioane de dolari de vineri până duminică în sălile de cinematograf din Statele Unite şi Canada. Această continuare a filmului de aventuri ”Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), cu Dwayne ”The Rock” Johnson şi Jack Black, ce spune povestea unor adolescenţi care se pierd într-un joc video, a obţinut încasări de 101,9 milioane de la lansarea sa, săptămâna trecută.

”Frozen 2”, care a petrecut trei săptămâni în vârful box office-ului nord-american, a completat podiumul cu 12,3 milioane de dolari (386,5 milioane de dolari în cinci săptămâni).

A doua parte a acestui succes imens al studiourilor Disney urmăreşte istoria familiei regale a lui Arendelle şi promite să răspundă întrebărilor fanilor, în special la cele legate de originea puterilor uimitoare ale Elsei.

Pe locul patru se situează adaptarea comediei muzicale ”Cats” de Tom Hooper, care a acumulat doar 6,5 milioane de dolari după lansare. Aceasta nu pare să fi convins publicul, în ciuda numelor mari de pe afiş: Judy Dench, Idris Elba, Taylor Swift şi Rebel Wilson, printre alţii.

Comedia poliţistă ”Knives Out”, cu Daniel Craig, Jamie Lee Curtis şi Chris Evans, este a cincea în clasament. Filmul, care pune în scenă o investigaţie rocambolescă după moartea unui autor octogenar de thrillere, a obţinut 6,1 milioane de dolari în a patra săptămână de prezenţă în cinematografe şi încasări totale de 89,5 milioane.

Topul 10 din box-office-ul nord-american este completat de următoarele producţii cinematografice:

6. ”Bombshell” (5 milioane de dolari; 5,5 milioane de dolar în două săptămâni);

7. ”Richard Jewell” (2,5 milioane de dolari; 9,5 milioane în două săptămâni);

8. ”Queen & Slim” (1,8 milioane de dolari; 36,5 milioane de dolari în patru săptămâni);

9. ”Black Christmas” (1,8 milioane de dolari, 7,2 în două săptămâni);

10. ”Le Mans 66” (1,8 milioane de dolari; 101,9 milioane în şase săptămâni).