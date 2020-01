Bistriţa: Cuantumul taxei de salubrizare în municipiu, majorat cu 75% faţă de anul trecut; viceprimarul promite subvenţionarea

Bistriţenii care şi-au verificat online, în ultimele zile, cuantumul impozitelor şi taxelor locale pe care le datorează în acest an au aflat că taxa de salubrizare a crescut cu 75% faţă de nivelul anului 2019, după ce consilierii locali au votat majorarea acesteia, iar primăria nu a mai luat în calcul subvenţionarea taxei, aşa cum a făcut în ultimii trei ani.

În luna decembrie 2019, majoritatea din Consiliul Local Bistriţa, formată din consilieri PSD sprijiniţi de colegi de la ALDE şi UDMR, a votat majorarea taxei de salubrizare, de la 9,9 lei la 11,5 lei de persoană pe lună, la cererea operatorului Supercom, care a motivat că este nevoie de investiţii pentru implementarea proiectului ce va permite plata taxei în funcţie de cantitatea de deşeuri produsă.

Conducerea primăriei şi Consiliul Local nu au informat, însă, cetăţenii că nu intenţionează să aloce bani în bugetul local din acest an pentru subvenţionarea taxei speciale de salubrizare, aşa cum s-a întâmplat în ultimii ani, când de la bugetul local era suportată diferenţa până la valoarea de 6,6 lei de persoană pe lună.

Astfel, la începutul anului au fost emise decizii de impunere în care taxa de salubrizare a fost calculată după noul tarif, mai mare cu aproape 75% decât cel plătit de bistriţeni în 2019, ajungându-se, spre exemplu, ca o familie de patru persoane (doi adulţi şi doi copii) să aibă de plată 552 lei pe an, cu 235 de lei mai mult decât în anul precedent.

În urma nemulţumirilor cetăţenilor municipiului Bistriţa exprimate în ultimele zile, după aflarea noilor tarife, viceprimarul municipiului Bistriţa, Cristian Niculae, a ieşit, vineri, într-o conferinţă de presă şi a anunţat că va susţine ca în proiectul de buget să fie prevăzută suma necesară subvenţionării şi în acest an a taxei de salubrizare, sumă care s-ar ridica la 3 milioane lei.

„Am convocat această conferinţă de presă pentru a informa cetăţenii municipiului Bistriţa că în proiectul de buget voi propune şi voi susţine alocarea sumei necesare pentru subvenţionarea taxei de salubrizare din bugetul municipiului, astfel încât cetăţenii să plătească tot la nivelul taxei de anul trecut, şi anume 6,6 lei/persoană/lună. Fac acest lucru pentru că eu consider că trebuie să fim solidari cu cetăţenii municipiului Bistriţa şi îmi doresc ca pe viitor cetăţenii să plătească atât cât aruncă, prin proiectul implementat de către ADI Deşeuri, în partenerial cu Primăria municipiului Bistriţa”, a declarat Niculae.

Întrebat ce se întâmplă cu cei care au plătit deja online taxa de salubrizare, la valoarea majorată, sau vor merge luni la Taxe şi Impozite pentru a-şi achita dările, în condiţiile în care există decizii de impunere emise cu noul tarif, viceprimarul Cristian Niculae a spus că acestora li se vor restitui sumele plătite în plus.

„Celor care vor plăti taxa (majorată – n.r.), li se va recalcula taxa ulterior şi acei bani vor fi scăzuţi. Se va ţine cont de acest lucru. Atunci (în decembrie 2019 – n.r.) nu ştiam cum arată bugetul municipiului Bistriţa pe anul 2020, nu ştiam dacă această subvenţionare va fi sustenabilă. Am făcut, de câteva zile ne gândim la acest lucru şi am acţionat în consecinţă. Acesta a fost motivul pentru care atunci am votat acel regulament de instituire a acestei taxe”, a declarat viceprimarul.

Viceprimarul Bistriţei a adăugat că va urmări mult mai atent modul în care operatorul care a câştigat licitaţia pentru colectarea deşeurilor la nivelul întregului judeţ Bistriţa-Năsăud îşi desfăşoară activitatea în municipiu, precizând că Poliţia Locală va amenda firma Supercom în cazul în care nu îşi va respecta obligaţiile contractuale.

La nivelul municipiului Bistriţa, taxele şi impozitele locale pentru anul 2020 au putut fi plătite online doar începând de vineri, 10 ianuarie, iar pentru cei care preferă plata la ghişeu acest lucru va putea fi făcut începând cu ziua de luni, 13 ianuarie.