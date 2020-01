Licitaţie pentru achiziţia serviciilor de proiectare a Spitalului Regional Cluj

Ministerul Sănătăţii a lansat, pe platformele electronice de specialitate ale României şi Uniunii Europene – SICAP şi JOUE, procedura de licitaţie restrânsă pentru achiziţia serviciilor de proiectare în vederea elaborării proiectului tehnic de construcţie a Spitalului Regional de Urgenţă Cluj şi a serviciilor de asistenţă tehnică.

„Lansarea marilor proiecte de infrastructură reprezintă un punct strategic în programul de guvernare. Este al doilea spital regional, după cel din Iaşi, pentru care am lansat oficial procedura de achiziţie a serviciilor de proiectare. Câştigătorul desemnat are termen un an de zile de la semnarea contractului să realizeze proiectul tehnic, ulterior se va demara procedura de licitaţie şi construcţia efectivă a spitalului”, a declarat ministrul Sănătăţii, Victor Costache, citat într-un comunicat de presă transmis vineri.

Valoarea estimată a contractului de servicii este de 68.604.513,80 lei fără TVA, iar termenul de depunere a ofertelor este 17 februarie 2020.

Documentaţia este disponibilă la următoarele linkuri: SICAP https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100085346; JOUE Servicii – 8726-2020 – TED Tenders Electronic Daily.

Potrivit sursei citate, reprezentanţii Ministerului Sănătăţii pregătesc şi procedura de achiziţie publică de servicii pentru elaborarea proiectului tehnic al Spitalului Regional Craiova şi procedura de achiziţie publică de servicii pentru verificarea tehnică a proiectului tehnic de execuţie a Spitalului Regional Iaşi.

„Cele trei spitale regionale de urgenţă vor creşte capacitatea de tratament pentru pacienţi, punând la dispoziţie paturi într-o structură flexibilă organizată pe centre clinice după cum urmează: Centru pentru cap şi gât, cuprinzând specialităţi de neurologie, neurochirurgie, oftalmologie, ORL, chirurgie maxilo-facială; Centru toracic, cuprinzând pneumologie, cardiologie, chirurgie toracică, chirurgie cardio-vasculară; Centru abdominal, cuprinzând gastroenterologie, nefrologie, urologie, chirurgie generală; Centru pentru articulaţii, coloană vertebrală şi traumă, cuprinzând ortopedie şi traumatologie, chirurgie plastică, arsuri, chirurgie vasculară; Centru de medicină internă, cuprinzând dermatologie, medicină internă, reumatologie, boli metabolice şi endocrinologie, imunologie, hematologie, terapie intensivă; Centru pentru mamă şi copil, cuprinzând ginecologie, obstetrică, pediatrie şi chirurgie pediatrică, neonatologie; Centru radioterapie şi oncologie (inclusiv departament pediatric), radioterapie, chimioterapie şi medicină nucleară – Spitalul Regional Craiova”, precizează ministerul.

Spitalul Regional Iaşi va avea 850 paturi, cel din Cluj 849 paturi, iar cel din Craiova 807, la acestea adăugându-se centrele ambulatorii integrate.

Proiectele pentru cele trei spitale regionale au toate avizele în termen conform certificatelor de urbanism, inclusiv acordul de mediu, iar în luna februarie se estimează că se vor semna contractele de finanţare, informează Ministerul Sănătăţii.