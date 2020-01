Alin Burcea anunţă că Paralela 45 va fuziona cu o companie specializată pe turismul de incoming

Alin Burcea, directorul general al agenţiei de turism Paralela 45, a anunţat luni că este în negocieri pentru fuziunea cu o companie specializată pe incoming, sector pe care vrea să-l dezvolte, întrucât turismul românesc are rezultate slabe în ceea ce priveşte aducerea de turişti străini.

„Pe incoming pot să anunţ doar atât: că vom fuziona cu o companie specializată în acest tip de turism de pe piaţa românească. Voi spune la momentul potrivit, acum suntem în discuţii. Mai durează trei săptămâni. Trebuie să intrăm pe zona asta, pentru că România o duce foarte slab. S-ar putea în scurt timp să ne depăşească şi Albania. Vreau să încercăm să aducem şi străini în România, pe incoming ar trebui să mergem foarte tare. Ar trebui să fie un concept naţional, din păcate aştept guvernarea următoare”, a declarat Burcea, într-o conferinţă de presă.

Referitor la vacanţele şcolare, determinante pentru turism, omul de afaceri a precizat că şi-ar dori ca Ministerul Educaţiei să preia modelul german, unde elevii intră în vacanţă în perioade diferite.

„Eu cred că trebuie făcută o dezbatere, pentru că noi propunem de vreo 10 ani ca vacanţele să fie pe zone sau pe cicluri şcolare. Am scris la ultimii 15 miniştri. Noi susţinem în general plecarea în vacanţe pe zone, aşa cum au făcut nemţii, ca să nu se aglomereze şoselele. Cred că sezonul ne permite să facem eşalonat, dar decizia e la intelectualii ţării, care sunt toţi strânşi la Ministerul Învăţământului”, a susţinut acesta.

Paralela 45, una dintre primele trei agenţii de turism înfiinţate după 1989, împlineşte 30 de ani de activitate în 2020, iar Alin Burcea spune că în tot acest timp rulajul se apropie de un miliard de euro, ceea ce ar reprezenta aproximativ 0,4% din PIB.

„Am făcut un calcul şi cred că ne apropiem de un miliard de euro rulaj în aceşti 30 de ani. Dacă am aduce cifrele la zi, am merge pe un rulaj de 30 de milioane de euro pe an, care poate fi în jurul a unui miliard de euro în aceşti 30 de ani. Ceea ce înseamnă cam 0,4 % din PIB”, a subliniat el.

Portofoliul companiei a fost extins continuu şi cuprinde în acest an sute de programe de vacanţă. Conform datelor prezentate de Alin Burcea, aproximativ 1,8 milioane de turişti au călătorit în cei 30 de ani cu Paralela 45, care a ajuns la un rulaj de 70 de milioane euro la finalul anului trecut şi se estimează o creştere de 12-15% în 2020.

Alte zboruri noi care au intrat în portofoliul agenţiei în acest an sunt din Cluj-Napoca spre Bodrum, din Târgu Mureş şi Oradea spre Creta – Heraklion şi de la Bucureşti spre Mykonos.

Cu zboruri charter ori curse regulate, Paralela 45 oferă în 2020 vacanţe în Turcia (Antalya şi Bodrum), Grecia (Chania, Heraklion, Corfu, Rodos, Mykonos), Spania (Costa Blanca, Costa Brava, Costa del Sol, Palma de Mallorca, Tenerife), Italia (Coasta Amalfitană, Ischia, Sardinia, Sicilia, Toscana), Egipt (Sharm el Sheikh şi Hurghada), Cipru de Nord şi de Sud, Portugalia (Cascais şi Estoril), Tunisia, Mauritius, Maldive, Seychelles, Indonezia, Emiratele Arabe Unite.

Un loc important în oferta agenţiei este ocupat de circuite. Turiştii pot alege din peste 160 de excursii pe toate continentele: de la America de Nord la Australia, de la Africa până la Islanda. Circuitele cu avionul sunt organizate cu zboruri din Bucureşti, Cluj-Napoca, Timişoara, Iaşi, Sibiu şi Budapesta. Acestora li se adaugă cele cu autocarul, care preiau turişti din mai multe oraşe ale ţării. Ca noutăţi, în 2020, în portofoliul de circuite au fost incluse croaziere în insulele greceşti şi Turcia, Veneţia, China (Tibet şi Yangtze), Japonia şi Coreea de Sud, Namibia, Senegal, SUA (Miami), Alaska şi Yukon, Noua Zeelandă etc.

„Am început să punem accentul pe circuite de când am devenit agenţie acreditată IATA, la patru ani de la înfiinţare. Primele au fost în Grecia şi erau organizate cu autocarul, dar alte destinaţii, mai îndepărtate, au devenit accesibile pe măsură ce ne-am extins parteneriatele cu companiile aeriene. Am fost ani de zile ‘Paralela celor 100 de circuite’, iar acum avem peste 160 de astfel de programe, pe toate continentele”, a declarat şeful agenţiei Paralela 45.

Activitatea turoperatorului se desfăşoară acum prin reţeaua de 50 de agenţii proprii şi francize, care se extinde constant din 2003. Primele două agenţii Paralela 45 deschise au fost în Bucureşti şi Timişoara.

