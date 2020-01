Din cauza legislaţiei, firmele de asigurări sunt ţinta abuzurilor

Firmele de asigurări care vând poliţe RCA sunt ţinta abuzurilor din partea unora dintre service-urile auto, din cauza legislaţiei permisive, se arată într-un comunicat al Euroins România, remis luni AGERPRES.

Rolul unei asigurări RCA este de a acoperi financiar contravaloarea reparaţiilor unui autovehicul accidentat de către un alt vehicul asigurat, respectiv de a achita maşina de schimb închiriată şi pusă la dispoziţia persoanei afectate, în conformitate cu legea. Teoretic, lucrurile sunt clare şi simple. Practic, firmele de asigurări RCA sunt silite de către unele service-uri, aşa-zis independente, să achite despăgubiri de câteva ori mai mari decât cele mai scumpe reparaţii la reprezentanţe de firmă, se arată în comunicat.

„Să luăm un exemplu banal, să spunem înlocuirea unui far de Logan – cel mai popular model în România, ca vânzări. Există mai multe versiuni, care au faruri diferite. Un far original, de Logan, costă, în funcţie de generaţii, între 300 şi 700 de lei, preţ cerut de producător, cu toate taxele incluse. Unele service-uri auto independente însă au cu totul alte tarife, la acelaşi far, şi aceasta din cauza faptului că nu există niciun plafon maximal legal, ceea ce le permite să practice adaosuri comerciale halucinante, care duc preţul unui banal far spre 1.000 până la 2.000 de lei”, au arătat reprezentanţii firmei de asigurări.

La acest cost umflat se adaugă tarifele orare ale manoperei. În România, cea mai mare parte a procedurilor de reparare a unui autovehicul sunt normate ca durată, de genul pentru înlocuirea unui far, sunt acceptate un număr oarecare de ore de manoperă.

Pentru că nu poate mări legal numărul de ore de manoperă, service-ul are dreptul să practice orice tarife doreşte. Mai mult, unele ateliere de reparaţii ajustează în sus tariful manoperei facturate astfel încât despăgubirea să atingă valoarea de piaţă a autovehiculului reparat.

„Ca atare, sunt service-uri care au trimis facturi la firmele de asigurări RCA cu costuri orare de manoperă de mecanic sau tinichigiu de până la 1.000 de lei care, transformate în salarii lunare ale prestatorilor, i-ar face să fie mai bine plătiţi chiar şi decât preşedintele României. Sigur că ne bucurăm că există mecanici şi tinichigii auto, angajaţi ai unor service-uri auto, care să ia salarii cât preşedintele ţării, dar atunci trebuie să acceptăm cu toţii că poliţele de asigurare obligatorii RCA au un preţ pe măsură”, mai spun reprezentanţii Euroins.

În concluzie, firmele de asigurări RCA sunt obligate să suporte costuri supraevaluate de către unele service-uri auto şi prin preţurile exagerate cerute pentru automobilele închiriate şi oferite păgubiţilor pe perioada reparaţiilor, conform legii.

Potrivit comunicatului, cum nu există nicio limitare a preţurilor maxime ce pot fi facturate firmelor de asigurări, unele service-uri auto facturează sume cu mult peste nivelul pieţei. Spre exemplu, un model Logan poate fi închiriat cu preţuri pornind de la 10-20 de euro pe zi, conform mai multor anunţuri pe internet. Unele service-uri auto au trimis facturi cu valori şi de zece ori mai mari, pentru acelaşi model.

„Firmele de asigurări sunt obligate să accepte aceste abuzuri, şi să achite despăgubiri uriaşe pentru lucrări banale. Românii care au ajuns să îşi repare maşinile pe RCA trebuie să ştie că de multe ori întârzierile la plată sunt provocate de pretenţiile financiare exgerate ale unor service-uri independente. De aceea, este recomandabil să mergeţi în service-uri care au acorduri de decontare directă cu firmele de asigurări RCA, pentru a evita ca lăcomia unor proprietari de ateliere de reparaţii să vă limiteze utilizarea propriului autovehicul”, mai spune firma de asigurări.

În noiembrie, vicepreşedintele Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), Cristian Roşu, a anunţat convocarea de urgenţă a conducerii Euroins în urma informaţiilor conform cărora compania de asigurări ar fi încălcat regulamentul.

„În urma informaţiilor parvenite la ASF, pe multiple canale de comunicare, care semnalau posibile abateri de la reglementările în vigoare ale societăţii Euroins, în ceea ce priveşte instrumentarea şi lichiditatea daunelor pentru poliţele RCA, am convocat în regim de urgenţă conducerea societăţii pentru clarificări. După analiza datelor şi informaţiilor, conducerea societăţii Euroins a înţeles posibilul impact negativ care ar fi putut avea loc în situaţia existenţei deciziilor proprii şi a hotărât transmiterea în cursul zilei de astăzi, 28 noiembrie 2019, a unei instrucţiuni către toate compartimentele cu atribuţii în instrumentarea şi lichidarea daunelor, prin care să clarifice modul de operare, astfel încât posibilele abateri de la actele normative incidente să fie evitate”, a precizat Roşu, într-un comunicat de presă transmis AGERPRES.

În replică, reprezentanţii companiei de asigurări au transmis că Euroins va continua să îşi îndeplinească obligaţiile legale faţă de clienţii RCA prin asigurarea unui flux complet, pe întregul teritoriu al României.

„În legătură cu informaţiile vehiculate în unele canale media în data de 27 noiembrie, Euroins România Asigurare-Reasigurare SA confirmă că va continua să îşi îndeplinească obligaţiile legale faţă de clienţii RCA prin asigurarea unui flux complet, pe întreg teritoriul României. Documentele interne publicate sunt versiuni preliminarii, incomplete, şi au fost folosite între-un context manipulativ”, notează compania.