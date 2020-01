Filmul de război „1917”a preluat conducerea în box office-ul nord-american în acest weekend

Lungmetrajul lui Sam Mendes, cel mai bun film dramatic la Globurile de Aur, a obţinut venituri de 36,5 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada la lansarea sa extinsă în cinematografe.

În primele două săptămâni de prezenţă pe ecrane, pelicula a fost proiectată doar în câteva cinematografe, înainte de a ajunge în peste 3.000 de săli de cinema vineri.

Autor al unei filmografii fabuloase care include bijuterii precum „American Beauty” (1999) sau „Revolutionary Road” (2008), Sam Mendes face o incursiune în Primul Război Mondial cu o distribuţie de vedete din care fac parte George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong şi Benedict Cumberbatch.

Filmul, care urmăreşte doi soldaţi britanici nevoiţi să străbată teritoriul inamic, ducând cu ei un mesaj care ar putea evita un masacru, este creditat cu şanse mari în cursa pentru Oscaruri. În trei săptămâni, pelicula a avut încasări de 39,2 milioane de dolari în box-office-ul din America de Nord şi de 60,4 milioane de dolari la nivel mondial, potrivit cifrelor oferite de site-ului specializat Box Office Mojo.

Pentru cea de-a patra săptămână de prezenţă pe ecranele nord-americane, „Star Wars: The Rise of Skywalker” se mulţumeşte cu locul al doilea şi încasări de 15,1 milioane de dolari – dintr-un total la 478,2 milioane de dolari de la lansare.

Cea de-al nouălea episod al sagăi este în prezent foarte aproape de pragul de un miliard de dolari din bilete vândute – cu 989,5 de milioane raportaţi până în prezent.

Pe poziţia a treia regăsim „Jumanji: The Next Level”, al doilea sequel al peliculei „Jumanji” (1995), lansat după „Jumanji: Welcome to the Jungle” (2017), care continuă să seducă publicul, obţinând 14 milioane de dolari de vineri până duminică în America de Nord.

În cinci săptămâni, pelicula, care spune povestea unor adolescenţi care se pierd într-un joc video, cu Dwayne „The Rock” Johnson şi Jack Black printre protagonişti, a strâns 257,1 milioane de dolari în Statele Unite şi Canada.

În spatele acestui trio vin în forţă două new-entry-uri, fiecare cu încasări de 10 milioane de dolari în cinematografe în acest weekend.

„Like a Boss”, o comedie cu Salma Hayek, Rose Byrne şi Tiffany Haddish, despre două prietene care încearcă să deschidă împreună o companie de cosmetice, a fost apreciată de către public, deşi desfiinţată de către critică.

Ea se află la egalitate cu „Just Mercy”, o peliculă inspirată de povestea adevărată a avocatului Bryan Stevenson, care l-a apărat în Alabama pe un bărbat de culoare condamnat pe nedrept pentru o crimă.

Lansat în câteva cinematografe la Crăciun, înainte de difuzarea acestuia pe scară largă abia vineri, filmul şi-a adus totalul încasărilor la 10,4 milioane de dolari în trei săptămâni de prezenţă pe ecrane.

Prezentăm în continuare restul Top 10:

6. „Little Women”: 7,6 milioane dolari (74 de milioane în trei săptămâni)

7. „Underwater”: pentru primul său weekend, acest film despre echipajul unui submarin blocat în adâncuri a realizat venituri de 7 milioane de dolari

8. „Frozen 2”: 5,8 milioane (459,3 de milioane în opt săptămâni)

9. „Knives Out”: 5,7 milioane (139,6 de milioane în şapte săptămâni)

10. „Spies in Disguise”: 5,1 milioane (54,6 de milioane în 3 săptămâni)