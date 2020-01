Pe piața bursieră, alegerea indicatorilor tehnici este foarte vastă, iar traderii sunt adesea neputincioși în ceea ce privește utilizarea lor.

Dacă unii indicatori sunt relevanți pentru anumite strategii sau stiluri de tranzacționare, unii dintre ei prezintă un avantaj deosebit.

Acesta este și cazul indicatorului Renko, care vă permite să urmăriți îndeaproape acțiunea prețului.

Aflați aici cum să tranzacționați cu lumânarea Renko.

Lumânare Renko: Definiție

Renko provine din limba japoneză, “renga” însemnând “cărămidă” . Pe un grafic, Renko reprezintă prețul unui activ sub forma unor “cărămizi” de dimensiuni egale. Aceste cărămizi indică mișcările prețurilor.

O lumânare Renko este reprezentată de un dreptunghi vertical:

– Verde pentru o lumânare ascendentă (Bullish),

– Roșu pentru o lumânare descendentă (Bearish).

În cazul unei lumânări Renko ascendente, partea superioară a dreptunghiului simbolizează prețul de închidere, iar baza simbolizează prețul de deschidere. În schimb, partea superioară a unei lumânări Renko descendente, simbolizează prețul de deschidere, iar baza simbolizează prețul de închidere.

În cazul unei inversări a trendurilor, trebuie menționat faptul că o lumânare ascendentă sau descendentă trebuie să parcurgă de două ori distanța unei lumânări Renko clasice.

Spre deosebire de lumânările japoneze, trebuie înțeles că lumânarea Renko se desenează în funcție de mișcare și nu în funcție de timp.

Cum să Tranzacționați cu Indicatorul Renko?

Indicatorul Renko este relevant pentru diferite stiluri de tranzacționare și pe diferite piețe bursiere.

În ceea ce privește stilurile de tranzacționare, indicatorul Renko este relevant pentru tranzacționarea pe termen scurt și pe termen lung

– Scalping Renko,

– Swing Renko,

– Day Trading Renko,

– Renko EA (Renko Expert Advisor).

În ceea ce privește piețele financiare, indicatorul Renko este utilizat pe diferite piețe, în special:

– Renko Forex,

– Renko Indici,

– Renko Criptomonede.

Cum se Instalează Indicatorul Renko?

Este foarte ușor să descărcați indicatorul Renko, disponibil pe diverse platforme de tranzacționare, printre care:

– Renko MetaTrader 4 / Renko MT4,

– Renko MetaTrader 5 / Renko MT5,

Este foarte simplu și intuitiv să instalați indicatorul Renko MT4. Acesta este unul dintre indicatorii existenți în pluginul MetaTrader Ediția Supremă. După ce ați descărcat acest plugin Renko MT4, pur și simplu plasați indicatorul Renko pe grafic.

Putem folosi apoi indicatorul Renko în două moduri:

– pe un grafic de timp: pentru a vizualiza atât graficul pe unități de timp, cât și acțiunea prețului care îi corespunde în funcție de dimensiunea lumânărilor pe care ați hotărât să le folosiți în strategia de tranzacționare Renko.

– pe un grafic offline: țineți cont doar de mișcările pieței, nu și de timp.

Renko – Strategie și Interpretare

Pe un grafic de timp, strategia de tranzacționare Renko constă în identificarea rapidă și ușoară a condițiilor unei piețe Bullish sau Bearish. Indicatorul Renko face posibilă identificarea mai rapidă a schimbărilor de trend sau a mișcărilor corective, în comparație cu alți indicatori. Indicatorul Renko vă permite, de asemenea, să alegeți corect momentul de intrare pe piață dacă folosiți lumânările japoneze drept semnale.

Pe de altă parte, pe un grafic offline, este mai eficient să folosiți alți indicatori, cum ar fi mediile mobile, benzile Bollinger sau chiar RSI.

În general, este interesant să asociați indicatorul Renko cu alte instrumente pentru a detecta diferite semnale de tranzacționare.

– Renko Ichimoku,

– Renko Heiken Ashi,

– Renko ATR,

– Renko RSI,

– Renko MACD.

Strategia Renko: Avantaje și Dezavantaje

Tranzacționarea Renko are numeroase avantaje incontestabile. Graficul Renko are în primul rând avantajul facilitării analizei datorită lumânărilor Renko: linia de trend, suport și rezistență, Fibonacci . Ceilalți indicatori sunt, de asemenea, mai eficienți pe un grafic Renko. În plus, face posibilă filtrarea perioadelor în care piața nu se mișcă: dacă nu există mișcare, nu există o lumânare Renko nouă. Pe de altă parte, fiecare lumânare având aceeași dimensiune, tranzacționarea Renko prezintă un raport risc / recompensă, veniturile crescând cu fiecare nouă cărămidă. În final, permite abordarea sistematică.

Tranzacționarea Renko are totuși un dezavantaj major: poate fi dificil să determinați dimensiunea lumânării potrivite stilului dvs. de tranzacționare (Scalping Renko, tranzacționare Intra Day sau tranzacționare Swing).

O strategie bună de Scalping Renko va necesita o lumânare mică pentru a exploata mișcările mici ale pieței (de exemplu, EURUSD – lumânări Renko de 2 pips.)

În tranzacțiile Intra Day, traderii Renko vor prefera lumânările mai mari (de exemplu EURUSD- lumânări Renko de 6 pips) și chiar mai mult în tranzacționarea swing ( EURUSD – lumânări Renko 20 pips).

Indicatorul Renko – Concluzie

Pentru a afla dacă tranzacționarea Renko este potrivită pentru dvs., pur și simplu testați pe un cont demo, astfel încât să vă puteți familiariza cu lumânarea Renko fără să vă asumați riscuri.