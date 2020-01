Au realizat un ”Sandviş Pământ”, la 20.000 km distanţă unul de altul

Un student de la o universitate din Noua Zeelandă a creat, împreună cu un colaborator spaniol, un ”Sandviş Pământ” prin amplasarea unor felii de pâine în puncte precise, aflate la antipozi, la 20.000 de kilometri distanţă una de alta, informează DPA.

Cei doi s-au cunoscut pe site-ul Reddit şi au folosit longitudinea şi latitudinea pentru a se asigura că se află în puncte perfect opuse.

”E uimitor că am reuşit să colaborăm şi să realizăm aşa ceva, în puncte perfect opuse ale globului”, a declarat marţi neozeelandezul Etienne Naude pentru Radio New Zealand (RNZ).

O felie de pâine albă a fost plasată jos, pe plaja Bucklands din Auckland, iar cealaltă felie a fost pusă în apropierea unei mici localităţi numită Olvera, la sud-est de Sevilia, în Spania.

O fotografie cu sandvişul din cele două părţi opuse ale Pământului – o imagine care îi prezintă pe ambii bărbaţi în acelaşi moment, aflaţi lângă felia lor de pâine albă – a fost publicată duminică pe Reddit.

Naude a iniţiat proiectul în urmă cu două luni, după ce a folosit instrumentul online ”Tunnel to the other side of the Earth” (Tunel către cealaltă parte a Pământului) pentru a găsi locaţia exactă a longitudinii şi latitudinii antipodului. El a apelat apoi la Reddit pentru a găsi un colaborator în apropiere de Sevilia, cu

o diferenţă de 12 ore.

Angel Sierra, un chef în vârstă de 34 de ani, a declarat pentru BBC că a răspuns la mesaj deoarece ”poate demonstra modul în care oamenii pot colabora pe tot globul”. Spaniolul a adăugat că această iniţiativă i-a oferit sentimentul ”că fac ceva mai mare decât mine”, însă a recunoscut că nu ştia ”că ‘Sendvişul Pământ’ e ceva cunoscut”.

Studentul la informatică a povestit pentru RNZ că ”s-au asigurat că vor obţine locaţia exactă cu Google Maps”, apoi au folosit ”imagini în timp real” pentru a se localiza.

Primul ”Sandviş Pământ” a fost realizat de artistul american Ze Frank, căruia i-a venit această idee în 2006.

Naude s-a arătat ”foarte încântat să anunţe” că de atunci a fost creată o comunitate pe Reddit pentru ca şi alte persoane să îşi poată găsi parteneri pentru ”Sandviş Pământ”.