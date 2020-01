Povestea câmpului magnetic de la începuturile Terrei

Cristale străvechi de zirconiu, descoperite în Australia, spun povestea primului câmp magnetic terestru, care a dispărut în urmă cu sute de milioane de ani şi care era mult mai puternic decât se credea. Detaliile despre caracteristicile câmpului magnetic primordial pot contribui la aflarea răspunsului la întrebarea de ce a apărut viaţa pe Pământ, conform unui material publicat marţi de Live Science.

Aceste mici cristale sunt închise în roci cu vârsta de peste 500 de milioane de ani. În acea perioadă, mici particule magnetice pluteau în roca topită. Pe măsură ce rocile se răceau, aceste particule, ce erau aliniate în câmpul magnetic terestru au rămas închistate în roci, iar analiza lor oferă informaţii despre caracteristicile primului câmp magnetic terestru.

Câmpul magnetic terestru este generat de nucleul interior din fier al planetei care se învârte, ca un dinam, în oceanul de fier topit care-l înconjoară, formând nucleul exterior. Acest câmp magnetic se extinde mult dincolo de atmosfera terestră şi ne protejează planeta de particulele ionizate care circulă prin spaţiu – aşa cum este vântul solar sau radiaţiile cosmice. Istoria câmpului magnetic terestru este importantă pentru a înţelege viitorul planetei noastre dar şi al altor planete din Univers. Cunoaştem că planeta noastră dispune de acest scut magnetic de mult timp, pentru că astfel a putut să-şi menţină întinderile de apă de la suprafaţă şi viaţa care a apărut în acestea şi apoi s-a extins pe întreg globul.

Dacă planeta noastră nu ar fi fost protejată de acest scut magnetic, radiaţiile cosmice ar fi putut steriliza biosfera şi ne-am fi pierdut şi atmosfera şi apa, iar Pământul ar fi fost izbitor de asemănător planetei Marte, care şi-a pierdut câmpul magnetic, şi odată cu acesta şi apa şi atmosfera, după ce dinamul din interiorul său a încetat să se învârtă şi nucleul exterior, din fier topit, s-a răcit şi solidificat.

Pământul are un câmp magnetic de 4,2 miliarde de ani, conform unui nou studiu. Însă până acum 565 de milioane de ani, cu mult înainte de apariţia dinozaurilor şi chiar înainte de apariţia vieţii complexe în aşa-numita „explozie” a vieţii din Cambrian, „dinamul” din centrul Pământului funcţiona diferit. Pe atunci nu exista un nucleu solid, însă oxidul de magneziu, care se dizolvase în nucleul topit al planetei în urma impactului primordial cu o altă protoplanetă ce a dus la formarea Lunii, trecea încet din nucleu în mantaua terestră. Această mişcare a magneziului a generat mişcare în nucleul topit şi astfel a apărut primul câmp magnetic terestru.

După ce procesul de trecere a oxidului de magneziu din nucleul topit în manta a încetat, câmpul magnetic aproape s-a prăbuşit, sunt de părere oamenii de ştiinţă. Însă tot atunci se forma şi nucleul interior solid, iar dinamul care menţine câmpul magnetic şi în prezent s-a pornit.

Iniţial se credea că primul câmp magnetic terestru, cel produs de mişcarea oxizilor de magneziu, era mult mai slab decât cel din prezent. Însă studierea acestor cristale străvechi de zirconiu indică faptul că această ipoteză este greşită.

„Acest studiu ne spune câte ceva despre formarea unei planete locuibile. Una dintre întrebările la care ne dorim să răspundem este de ce Pământul a evoluat aşa cum a făcut-o, iar acest studiu ne oferă noi dovezi că planeta noastră dispunea de un scut magnetic încă de foarte devreme în istoria sa”, a explicat John Tarduno, geolog la Universitatea din Rochester şi coordonatorul noului studiu ce a fost publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences.