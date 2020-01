Isărescu: Banca Naţională a României, spunem noi, se clasează pe locul 16 în lume în ordinea înfiinţării băncilor centrale

Banca Naţională a României se clasează pe locul 16 în lume în ordinea înfiinţării băncilor centrale, ceea ce dovedeşte că statul român are o istorie instituţională consistentă, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, la o dezbatere asupra lucrării „Viitorul băncilor centrale. Simpozionul tricentenarului Băncii Angliei”.

„Banca Naţională a României, spunem noi, se clasează pe locul 16 în lume în ordinea înfiinţării acestor instituţii ceea ce dovedeşte, odată în plus că statul român are o istorie instituţională consistentă şi, eu cel puţin, nu vreau să-i mai ascult pe aceia care spun că noi nu am avut stat sau că România s-a înfiinţat în 1918. Ceea ce nu este adevărat. Am devenit stat unitar odată cu Germania, cu Italia, cu alte state care s-au constituit în a doua jumătate a secolului trecut, iar această instituţie pe bază de acte, de documente, de activitate, este o dovadă peremptorie că avem istorie instituţională”, a spus Mugur Isărescu.

În lucrarea „Viitorul băncilor centrale. Simpozionul tricentenarului Băncii Angliei” autorii nu au trecut Banca Naţională a României pe lista băncilor centrale înfiinţate înainte de 1900, ci la subsolul listei pentru că nu ar fi îndeplinit cel puţin unul dintre următoarele criterii: deţinerea monopolului emisiunii monetare şi acceptarea funcţiei de împrumutător de ultimă instanţă.

Mugur Isărescu a afirmat că realizat un studiu introductiv şi BNR apare pe locul 16 din punct de vedere ierarhic. Guvernatorul BNR a precizat că instituţia a avut ambele funcţii încă de la început, fiind realizată după modelul Băncii Naţionale a Belgiei.

El a menţionat că discutat vara trecută cu Charles Goodhart, unul dintre autorii volumului, şi i-a spus că se lucrează la traducerea cărţii şi a constat că în tabelul despre Băncile centrale înfiinţate înainte de 1900 România este trecută la subsol. Charles Goodhart a afirmat atunci că „nu ştie prea bine ce e cu Banca Centrală a României” şi că „nu este niciun fel de problemă” dacă tabelul va fi refăcut şi România trecută pe listă.

De asemenea, Mugur Isărescu a spus că anul acesta BNR va organiza un seminar internaţional dedicat rolului băncilor centrale în prezent şi în perspectivă.