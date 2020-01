Prefectul de Bistriţa-Năsăud, Stelian Dolha, a anunţat joi, într-o conferinţă de presă, demararea unei campanii antidrog având ca grup ţintă elevii şi studenţii, acesta considerând că problema consumului de droguri la nivelul judeţului este una „mare, pe care noi, până acum, am ascuns-o”.

Ideea campaniei a pornit după ce, la sfârşitul anului trecut, un elev al celui mai prestigios colegiu din judeţ a pătruns într-un magazin din municipiul Bistriţa şi a ameninţat o vânzătoare cu cuţitul, fiind vehiculată posibilitatea ca acesta să se fi aflat sub influenţa unor substanţe interzise.

Prefectul de Bistriţa-Năsăud susţine că, deşi există la nivel judeţean o comisie formată din peste 30 de persoane, care a elaborat o strategie antidrog pe perioada 2017-2020, singurii care i-au putut prezenta o situaţie apropiată de realitate în ceea ce priveşte consumul de droguri în rândul tinerilor au fost poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate.

„Singurii care mi s-au părut că au fost eficienţi şi care şi-au dat seama cât de gravă este această problemă în judeţul Bistriţa-Năsăud, în Bistriţa, adică, cu alte cuvinte, au văzut faţa hidoasă a acestei probleme au fost cei de la Serviciul de Criminalitate Organizată, care ei, într-adevăr, au recunoscut că se consumă droguri la petrecerile tinerilor, la party-urile lor, se consumă droguri în liceele noastre şi este problema mare pe care noi, până acum, am ascuns-o. Am ascuns-o prea mult şi de prea multă vreme. (…) Nu cred că mai avem voie să fim indiferenţi. M-am săturat de instituţii peste instituţii în care se plimbă hârtii peste hârtii şi în care nu se face nimic. Cred că este momentul zero în care putem face ceva, cu paşi mărunţi”, a declarat Dolha.

Prefectul a decis să desfiinţeze comisia care a elaborat strategia antidrog şi să înfiinţeze un alt grup de lucru, din care să facă parte Inspectoratul Şcolar, Inspectoratul de Poliţie Judeţean, Centrul de consiliere antidrog, Direcţia de Sănătate Publică, Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională şi reprezentanţi ai elevilor şi studenţilor.

Stelian Dolha a anunţat şi demararea unui concurs de idei pentru realizarea de pliante şi afişe pentru noua campanie antidrog, concepute de data aceasta de către tineri pentru tineri.

Concursul va avea şi premii în bani (premiul I – 3.000 lei, premiul al II-lea – 2.500 lei, premiul al III-lea – 2.000 lei), resursele financiare fiind asigurate din sponsorizări ale unor firme private.

Materialele create de tineri vor fi distribuite, apoi, atât în instituţiile publice şi şcoli, cât şi în mijloacele de transport public, inclusiv în taxiuri.