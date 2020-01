FOREO ESTE GATA SA SPARGA BEAUTY- STRATOSFERA, AFIRMA EXPERTII

-Cosmetify’s 2020 Beauty Report Placed FOREO At Number 3 In Its Beauty Brands On The Rise Rankings-

Dupa incheierea anului 2019 cu o armata atotputernica de peste 36 de milioane de utilizatori, brandul suedez de skin-tech FOREO se pregateste sa domine inca odata, asa cum prezic expertii de la Cosmetif y

Raportul Beauty 2020 plaseaza FOREO pe locul 3 in topul ‘Beauty Brands in crestere’ multumita cresterii ametitoare in cautari de 118% in 2019 vs 2018, lasand senzatiile Instagram Jeffree Star Cosmetics si Drunk Elephant in urma, cu cresteri de doar 69.25% si 64.80%.

Expertii Cosmetify spun: “Ingrijirea pielii devine o parte foarte importanta in rutina de infrumusetare si exact asa ar trebui sa fie! FOREO a combinat nevoia de sanatate si frumusete cu iubirea noastra pentru tehnologie avansata, pentru a oferi utilizatorilor tehnologie de ultima generatie in materie de ingrijire. De la periute de dinti pana la mastile inteligente, FOREO par a fi viitorul ingrijirii pielii si frumusetii.”

Ultimul raport stralucitor al FOREO da startul oficial “decadei beauty-tech” si dovedeste ca locul 3 este cu siguranta numarul magic. Vezi de ce chiar tu: www.foreo.com