Parul si problemele lui comune

Ingrijirea podoabei capilare este un subiect de mare interes, atat pentru femei, cat si pentru barbati. Cu totii ne dorim sa avem un par frumos si matasos, stralucitor si fara niciun fel de probleme. Cu toate acestea, de-a lungul vietii, ne putem confrunta cu foarte multe probleme, mai mult sau mai putin grave. Este prea gras? Este prea uscat? Prea drept? Prea voluminos? Prea cret? Apoi, desigur, exista intotdeauna matreata. Este greu sa nu te deranjeze fulgii mici, albi, care raman pe pielea capului.

Ce este matreata?

Matreata este o problema comuna care afecteaza scalpul. Aceasta aduce cu sine mancarime pe pielea scalpului, in timp ce fulgi albi de piele moarta se desprind de pe acesta. De obicei, matreata apare in jurul pubertatii si incepe sa dispara in jurul varstei de 50 de ani. Severitatea matretii poate diferi de la caz la caz. Unele cazuri sunt mai putin agresive si sunt usor de tratat, in timp ce altele ar putea necesita o abordare medicamentoasa.

Matreata se poate agrava si atunci cand sunteti stresat sau bolnav. Iernile reci si uscate pot declansa matreata sau le pot creste severitatea. Dieta isi joaca rolul, deoarece deficienta de vitamina B sau Zinc poate duce si la matreata. Crezi sau nu, igiena poate influenta, de asemenea, sansele de a face cu matreata.

Deci, cum scapi de matreata? Exist cateva lucruri pe care le poti face singur daca sampoanele de specialitate nu rezolva situatia:

Samponare mai deasa. Acest lucru poate ajuta la reducerea uleiurilor de pe scalp.

Foloseste ceai verde. Combina ceaiul verde, uleiul esential de menta cu piper si otet alb si maseaza-l pe scalp timp de cinci minute. Apoi, clateste-l cu un sampon si balsam fara sulfat. Ceaiul verde si uleiul esential de menta cu piper au antioxidanti si proprietati anti-microbiene care pot promova un scalp sanatos si, de asemenea, hranesc parul, astfel incat sa nu fie la fel de uscat sau iritat.

Foloseste otet de cidru de mere. Se dilueaza otetul cu parti egale de apa. Foloseste acest amestec ca substitut pentru samponul dvs. Otetul de cidru de mere poate ucide ciuperca care poate provoca matreata. Te poate scapa de mancarime si poate ajuta la reducerea matretii.

Masaj cu ulei de nuca de cocos: este nevoie de 5 pana la 10 picaturi de ulei de arbore de ceai cu 5 linguri de ulei de nuca de cocos. Aplica amestecul pe scalp pe timp de noapte si apoi clateste-l dimineata. Uleiul de nuca de cocos lupta si impotriva ciupercilor. Uleiul de arbore de ceai ajuta la readucerea ingrasarii parului.

Foloseste suc de lamaie. Maseaza 2 linguri de suc de lamaie pe scalpul tau si lasa-l sa stea un minut. Apoi, amesteca 1 lingurita de suc de lamaie si 1 cana de apa. Clateste-ti parul cu amestecul. Repeta acest lucru chiar inainte de dusul zilnic pentru a obtine cele mai bune rezultate. Sucul proaspat de lamaie contine acizi care ajuta la descompunerea ciupercii care poate provoca matreata. De asemenea, nu are substante chimice dure in el.

O alta problema este caderea parului. Daca pentru unele cazuri, tratamentele sunt suficient, in unele cazuri grave, singurul remediu este implantul de par. Aceasta este o interventie insa care se face la clinici medicale de specialitate. Desi costa destul de mult, rezultatele pot fi extraordinare.