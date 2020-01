Regina Maria va asteapta pentru diferite afectiuni

Cine isi doreste servicii de calitate in ceea ce priveste domeniul medical, apeleaza la profesionisti de renume. Regina Maria pune la dispozitia romanilor, inca din 1995, servicii de cea mai buna calitate. De la analize medicale pana la tratamente si interventii chirurgicale, la Regina Maria, oamenii gasesc sprijin si ajutor pentru cele mai variate afectiuni. De exemplu, foarte multa lume apeleaza serviciile oferite de specialistii de la Regina Maria in tratamentul pentru glaucom. Astfel vor avea: Tratament glaucom acut, Chirurgie neperforanta Glaucom, Control periodic glaucom,

Ce este glaucomul?

Glaucomul este o afectiune a ochilor care afecteaza nervul optic, determinand o crestere ridicata a presiunii care poate provoca pierderea progresiva a vederii. In ochiul afectat de glaucom, fluxul de umoare apoasa este impiedicat: lichidul se acumuleaza si presiunea intraoculara incepe sa creasca pana cand provoaca compresia nervului optic, ducand la deteriorarea fibrelor nervoase.

Odata cu leziunea nervului optic se produce o modificare progresiva a campului vizual, care tinde sa se micsoreze pana la disparitia sa completa. Daca nu este diagnosticata din timp, aceasta tulburare poate provoca leziuni ireversibile ale vederii.

Glaucomul poate avea numeroase forme, cele mai importante si frecvente sunt trei:

-Glaucom simplu cu unghi deschis cronic;

-Glaucom acut unghi-inchidere;

-Glaucom congenital.

Glaucomul este, de asemenea, cunoscut sub numele de „hotul de vedere silentioasa” si este a doua cauza principala a orbirii in tarile industrializate, dupa diabet, de aceea detectarea precoce este esentiala. Toti cei care au antecedente familiale sau sufera de diabet sau, in general, persoanele care au peste 50 de ani, ar trebui sa fie supusi periodic testelor oftalmologice specifice pentru a identifica prompt patologia. Tratamentul prescris de medicul specialist va depinde de caracteristicile specifice ale bolii si de cele ale pacientului care sufera de aceasta afectiune. Elementul comun in toate tipurile de glaucom este afectarea nervului optic secundar, care este determinata de presiunea intraoculara excesiva. Din acest motiv, majoritatea tratamentelor vizeaza stabilizarea presiunii.

De obicei, operatia nu este prima optiune propusa de specialisti pentru a trata cazurile de glaucom, cu exceptia cazului in care diagnosticul arata ca afectarea nervului optic este semnificativa. Initial, medicul oftalmolog va incerca sa mentina presiunea intraoculara sub control prin tratamentul farmacologic acordat pacientului sub forma de picaturi oculare. Exista multe medicamente pentru combaterea glaucomului si in cazul in care cura propusa nu functioneaza, medicul va putea modifica atat dozajul, cat si medicamentul.

Atunci cand tratamentul medicamentos nu este eficient si nu da rezultatele scontate, medicii pot apela la o interventie chirurgicala.

Chiar si pentru retentie de apa puteti gasi rezolvare la Regina Maria. Termenul de retentie de apa indica tendinta de a retine lichide in organism, care apoi se acumuleaza in spatiile interstitiale. Aceasta acumulare provoaca edem, o umflare anormala care afecteaza zonele corpului cele mai predispuse si la depunerea tesutului adipos, cum ar fi abdomenul si membrele inferioare, in special coapsele, fesele si gleznele. Pentru o fiabilitate a diagnosticului este posibil sa se efectueze un test simplu de urina prin care sa se determine concentratiile diferitelor saruri minerale, in primul rand de sodiu.

Trebuie amintit ca la originea stagnarii lichidelor exista adesea o staza a circulatiei venoase si limfatice. In cazul in care retentia nu este rezultatul altor patologii, pentru a obtine imbunatatiri ale situatiei intr-un timp scurt, este posibil sa se puna in practica cateva remedii utile si eficiente. Discutati cu medicul pentru a aplica tratamentul corect.