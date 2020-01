IgienaPHS – principalul furnizor de produse profesionale hoteliere la nivel național

Având peste 15 ani de experiență în comercializarea produselor hoteliere de top, brandul IgienaPHS s-a conturat ușor-ușor, ajungând astăzi principalul furnizor al marilor lanțuri hoteliere din întreaga țară și un reper important în domeniul HoReCa.

Oamenii din companie au investit în permanență în schimbare și dezvoltare, transformând treptat obstacolele ce s-au ivit pe traseul dezvoltării lor în adevărate oportunități. Au riscat și au câștigat prin aducerea pe piața din România a unor produse inovatoare, compatibile cu valorile marilor hoteluri. Astfel au dobândit o bună reputație în domeniu, iar meritele acestea au fost recunoscute prin câștigarea, în 2019, a premiului pentru BEST Online Merchant Award for the Hospitality Category la Gala GPeC – The Most Important E-Commerce Event in CEE.

Gama sa de produse este una formată exclusiv din produse de top pe plan internațional, iar printre furnizorii de încredere ai companiei putem enumera: Valera, Tork, Kimberly – Clark, Losdi, Esenia, Mediclinics, Hyprom și nu numai.

Produsele furnizate marilor lanțuri hoteliere din țară fac parte dintr-o gamă generoasă, ce înglobează zeci de modele și furnizori de renume. De la uscătoare de păr hoteliere, minibaruri, seifuri, cosmetice hoteliere …toate sunt realizate cu tehnologii avansate, rigurozitate în execuție, know-how și ani de cercetări. Și, mai presus de orice, calitate superioară.

Uscătoare de păr hoteliere Valera – un simbol al calității elvețiene

Atunci când vorbim despre uscătoare de păr hoteliere, liderul incontestabil al segmentului este, fără îndoială, Valera, specialistul elvețian ce beneficiază de reputația solidă a simbolului “Swiss Made”, o garanție a calității recunoscută pe plan international. Fabricate integral în Elveția încă din 1955, uscătoarele de păr Valera întrunesc cele mai înalte exigențe privitoare la siguranță, confort și estetică, impuse de către hotelurile de top din întreaga lume.

Succesul mondial a confirmat corectitudinea acestei decizii. Practic cele mai selecte și exclusiviste hoteluri din lume și-au dotat băile sau camerele cu acest tip de uscătoare pentru păr cu suport de fixare pe perete Valera: J.W. Marriott, Four Seasons, Intercontinental, Radisson, Hilton, Hyatt, Ritz-Charlton, Peninsula, Sheraton, Swissotel, Kempinski, renumitele Hoteluri Burj Al Arab, Taj Mahal, Palace Hotel Gstaad, Marina Bay Sands.

Minibaruri – un plus de confort în camera de hotel

Tehnologia minibarurilor a cunoscut o evoluție constantă, de la cele clasice, cu compresie, destul de zgomotoase și ineficiente energetic, până la cele de ultimă generație – minibarurile termoelectrice.

Grație sistemului electric 100% și absenței complete a agenților toxici, răcirea minibarurilor prin sistemul termoelectric Peltier poate fi asociată cu un consum redus de energie, respectând totodată mediul înconjurător. În plus, în absența pieselor în mișcare, minibarurile termoelectrice sunt complet silențioase, fără uzură și, ca urmare, fără să necesite întreținere. Astfel, costurile sunt reduse drastic.

Cărucioare hoteliere – redefinirea eficienței personalului menajer

Cărucioarele hoteliere complet echipate pentru întreținerea și curățarea camerelor de hoteluri au fost create pentru a răspunde anumitor cerințe specifice unităților HoReCa, unde curățenia și întreținerea spațiilor de servire și de cazare este esențială. Cărucioarele hoteliere (housekeeping) sunt echipate cu saci pentru transportarea lenjeriei murdare, polițe pentru lenjerie curată și sertare pentru diferite accesorii sau produse de curățenie și igienă. Cărucioarele hoteliere pentru transportarea lenjeriei pot fi ușor pliate iar sacii de rufe pot fi îndepărtați separat.

Seifuri hoteliere pentru siguranța turiștilor

Orice persoană care călătorește, indiferent că face acest lucru în scop personal sau profesional, își dorește, în primul rând, să se cazeze într-un loc sigur. De aceea, dotarea camerelor cu seifuri este o variantă care poate atrage tot mai mulți turiști. Este extrem de important să știe că își poate lăsa în cameră bunurile personale de la acte, telefon, laptop, tabletă și mai ales bani. Alegerea unor seifuri hoteliere de calitate intră în responsabilitatea managementului hotelului și denotă interes față de siguranța oaspeților. Acestea pot fi automate, semiautomate, cu display sau fără. Seifurile pentru camerele de hotel comercializate de către compania Igiena PHS au un design elegant, sunt spațioase (încape inclusiv un laptop de 15″ sau Ipad) și sunt realizate dintr-un material tratat anti-coroziune.

Cosmetice hoteliere de calitate, pentru răsfățul oaspețior

Consumabilele hoteliere sunt foarte importante pentru că în ele este esențial să se regăsească calitatea unor produse de top. Intrând in contact direct cu ele, cosmeticele hoteliere din magazinul online Igiena PHS sunt selectate atent – acestea trebuie să fie blânde cu pielea și cu părul turiștilor și să le lase impresia că iau parte la un adevărat ritual Spa. În această gamă se regăsesc săpunuri lichide sau solide, geluri de duș, șampoane și balsamuri de păr, dispensere cu refill, suporturi pentru perete, căști pentru protecția părului și nu numai.

Cu un portofoliu atât de impresionant și cu oameni cu adevărat dedicați, nu este de mirare că Igiena PHS se află în topul preferințelor profesioniștilor ce activează în domeniul HoReCa. Pentru că implicarea, pasiunea, grija și responsabilitatea pentru ceea ce oferă sunt apreciate întotdeauna într-un domeniu în care perfecțiunea reprezintă un standard de la care nu ai voie să te abați.