Cluj si Brasov: doua destinatii apreciate de catre tinerii romani!

In ultimii 5 ani, atat orasul Cluj Napoca, cat si Brasov au resimtit o crestere foarte mare in popularitate, iar asta se datoreaza numarului de studenti care aleg facultatile din cele doua orase. Un studiu arata ca majoritatea celor care vin in timpul studentiei in Cluj sau Brasov, odata ce obtin licenta, decid sa ramana definitv in aceste orase, datorita nivelului de trai ridicat. Oferind joburi mai bune, dar si distractii pe masura, orasele Cluj si Brasov pot fi numite si capitale ale culturii si progresului. In aceeasi masura se contruiesc si ansambluri rezidentiale Cluj, la preturi foarte avantajaose, realizate fix pe nevoile cuplurilor tinere din Romania.

Maurer Panoramic va fi cea mai impresionanta cladire din zona. Cu fatada ventilata, finisajele de sticla si elementele decorative iluminate, aceasta va deveni, fara indoiala, un punct de reper pentru oras. Proiectul va sprijini investitorii si va raspunde, de asemenea, nevoilor celor care doresc sa locuiasca in centrul Clujului.

Vom avea astfel:

-23 de niveluri supraterane;

-5 niveluri de parcari subterane, dintre care 2 cu sistem automatizat;

-Prize de incarcare pentru automobile electrice;

-302 apartamente de lux, cu 2, 3 si 4 camere;

-Spatii de birouri, la mezanin;

-Spatiu comercial, la parter;

-Zona de receptie;

-Panorama spectaculoasa asupra orasului.

In aceeasi masura, la mare cautare sunt si ofertele pentru apartamente de vanzare Brasov. Brasovul este destinatia de vacanta ideala pentru multi, iar ideea de a se stabili definitiv pare un vis ideal pentru cei care iubesc istoria si natura.

Nivelul de poluare este o problema care trebuie luata in calcul atunci cand vrei sa te muti pe termen lung intr-un oras nou, pentru a nu-ti neglija sanatatea, a ta si a celor dragi. Apropierea de munte si de padure face ca aerul din orasul Brasov sa probabil cel mai cuart din Romania intr-o zona urbana.

Brasovul nu duce lipsa de spatii verzi si de locuri de recreere pentru copii si adulti deopotriva. De exemplu, zona de agrement de Sub Tampa, Parcul Trandafirilor din Racadau sau Parcul Tractorul sunt destinatii perfecte, atat pentru tinerii care vor sa se relaxeze practicand un sport (role, ciclism), cat si pentru tinerele familii care vor sa le ofere celor mici un spatiu de joaca adecvat.

Apropierea de padure este un alt avantaj al orasului Brasov, fata de alte destinatii, si unul care merita luat in calcul, dat fiind faptul ca accesul spre zone de padure se realizeaza relativ usor, putand fi utilizat transportul in comun pentru a ajunge in locuri ca Poiana Brasov sau Pietrele Lui Solomon. Ai posibilitatea de a face promenada in natura, de a admira peisaje memorabile, de a te relaxa si chiar practica sporturi montane ca mountain biking, orasul dispunand de numeroase trasee si drumuri forestiere. In alegerea orasului in care vrei sa locuiesti, nu trebuie neglijate nici activitatile de petrecere ale timpului liber. Din fericire, Brasovul nu se lasa mai prejos nici la acest capitol – in oras se organizeaza frecvent festivaluri, concerte, spectacole de teatru si de opera, unele dintre acestea chiar in aer liber,

Piata Sfatului fiind o destinatie preferata atat de turisti, cat si de localnici.