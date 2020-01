In ce investeste concurenta pentru a da bine? Agende si alte produse care vorbesc despre business-ul tau!

Orice business aflat la inceput de drum si nu numai are nevoie de agende si alte produse de papetarie, personalizate sau nu, pentru a se face cunoscut clientilor, colaboratorilor si concurentei. In unele cazuri, indiferent cat de mult se investeste in publicitatea in mediul online si offline, succesul companiilor nu este chiar atat de rasunator deoarece nu se pune accent pe achizitionarea de produse care reprezinta o necesitate cotidiana.

In timp ce concurenta asigura angajatilor agende personalizate, pixuri, ecusoane si carti de vizita, iar acestea ajuta la formarea unui nume din ce in ce mai mare pe piata, compania pe care o reprezinti nu se dezvolta pe piata deoarece aceste accesorii si articole de papetarie sunt trecute cu vederea.

Agende personalizate

Agenda clasica nu este o optiune, ci o necesitate cotidiana, mai ales in mediul business. Fie ca este vorba de o agenda datata, nedatata, de o agenda cusuta sau legata cu spirala, de o agenda cu coperti de carton sau din piele, aceasta este necesara angajatilor pentru a nota lururile pe care nu au voie sa le uite.

Agenda clasica personalizata este esentiala nu numai din punct de vedere emotional (angajatii isi exerseaza scrisul si au placerea de a scrie si de a nota cele mai importante idei), ci si din punct de vedere al utilitatii.

Agenda personalizata este usor accesibila, este exclusiv destinata notitelor si notarii datelor si orelor importante la care angajatii trebuie sa se prezinte la intruniri, sedinte, sau la intalniri cu clientii. De asemenea, pe agenda personalizata pot fi notate strategii de business, planuri pentru evenimente sau proiecte, retete, necesarul de produse ce trebuie sa fie comandate pentru urmatoarea perioada, iar lista poate continua.

Agenda personalizata este folosita chiar si pentru a lua notite in timpul meetingurilor si, o data scoasa in fata clientilor, denota profesionalism din partea angajatilor si interes din partea reprezentantilor companiei. Agendele personalizate ies din tiparele standard si se potrivesc chiar si cu personalitatea utilizatorilor.

Ecusoane personalizate

Companiile concurente pot sa investeasca si in ecusoane personalizate pentru a-si face angajatii pe de o parte sa se simta mai bine si mai apreciati si sa fie priviti cu alti ochi de catre clienti si colegi, dar si pentru a se prezenta simplu si rapid. Ecusoanele personalizate sunt elegante, sunt usor de prins la camasa si includ numele, prenumele si jobul angajatilor, precum si denumirea sau logo-ul companiie.

Carti de vizita usor de retinut

Un alt produs in care pot investi companiile concurente care le aduce numeroase beneficii si o recunoastere pe plan local si national este reprezentat de cartile de vizita.

Orice angajat al companiei trebuie sa beneficieze de o carte de vizita din plastic usor de folosit, usor de purtat in portofel, care nu se uda si nu se deterioreaza, transparenta, pe care pot fi notate cele mai importante informatii despre acesta: functie, nume, prenume, numar de telefon, e-mail si compania pe care o reprezinta, precum si adresa companiei.