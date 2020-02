Cele mai intalnite greseli in amenajarea unei bai. Iata cum sa te feresti de ele!

Amenajarea unei bai nu este intotdeauna asa usoara cum pare. Chiar daca o sa pornesti la drum cu numeroase idei, lucrurile nu ies mereu asa cum iti imaginezi. Nu tot ce este la moda, sau vezi in reviste se potriveste spatiului de care dispui tu. Pentru a evita aceste lucruri si pentru a nu regreta alegerile facute, este foarte important sa te documentezi din timp si sa eviti greselile pe care majoritatea persoanelor le fac.

TOP 4 cele mai intalnite greseli in amenajarea unei bai

Combinatie de culori

In momentul de fata la moda sunt baile cat mai simple si naturale. Daca tu vei alege sa combini culori puternice precum rosu, mov sau chiar verde, imaginea finala nu te va incanta. Incearca sa te orientezi cat mai bine asupra unei nuante potrivite. Poti alege culori neutre, ce vor fura privirile oricui si nu se vor demoda niciodata. Daca chiar iti doresti o pata de culoare, poti achizitiona obiecte decorative.

Mult prea multe obiecte

Probabil ai observat, in momentul in care te apuci de renovarea locuintei sau chiar si modificarea unei singure camere, ajungi sa cumperi din ce in ce mai multe lucruri nefolositoare doar din impuls. Chiar daca gasesti reduceri sau lucruri ce te atrag, trebuie sa te gandesti de doua ori inainte, daca, intr-adevar, ai nevoie de asa ceva. O baie, sau, in general, o incapere mult prea incarcata, va da impresia de spatiu mic si aglomerat. Incearca sa te limitezi doar la lucrurile necesare.

Sa iti stabilesti nevoile

Este esential ca in momentul in care incepi amenajarea unei bai sa te gandesti la nevoile pe care le ai. Poate esti genul de persoana care prefera sa petreaca momente de relaxare in cada si vei ajunge, din impuls, sa cumperi o cabina de dus. Acesta este unul dintre motivele pentru care trebuie sa pleci cu un plan bine stabilit la cumparaturi. Este normal sa mai apara mici modificari, in functie de cerintele pe care le ai si de ce gasesti in magazine, insa aceste lucruri nu vor afecta prea mult dorintele tale.

Aranjarea incorecta

Odata ce ai cumparat toate materialele necesare, trebuie sa treci la renovarea propriu-zisa. Nu te poti orienta in functie de reviste sau pozele de pe Internet. Fiecare baie este unica in felul ei, iar din acest motiv, trebuie sa gandesti foarte bine aranjarea pieselor. Chiar daca la prima vedere lucrurile vor parea simple, afla ca nu este asa. Cel mai bine este sa apelezi la un specialist, care te va ajuta sa organizezi cat mai eficient spatiul. FIecare obiect in parte trebuie masurat, pentru ca acesta sa fie incadrat cat mai bine.

In concluzie, daca vei tine cont sa eviti aceste greseli, baia ta va arata minunat. Incearca sa iti stabilesti un plan in functie de care te vei ghida. Daca nu te simti pregatit pentru asta, poti apela la o echipa de specialisti pentru a te vor ajuta.

sursa foto: shutterstock.com