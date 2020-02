De ce un magazin online poate fi sprintul afacerii tale?

In mod cert, piata e-Commerce din Romania este de cativa ani pe un trend ascendent, volumul cumparaturilor online inregistrand cresteri notabile. Cateva informatii oferite de Raportul GPeC arata ca romanii au platit mai mult de 3.5 miliarde de euro in 2018, pentru achizitii online, ceea ce inseamna aproximativ 10 milioane de euro zilnic. Avandu-se in vedere ca suma mentionata se refera doar la e-tail, se poate aprecia cresterea semnificativa de la an, la an – in 2017, vanzarile e-tail inregistrand o valoare de 2.8 miliarde de euro. In 2019, informatiile statistice preliminare subliniaza acelasi trend ascendent.

Aceste date incurajeaza initiativa antreprenorilor care detin magazine fizice, sa se dezvolte si in mediul online. De fapt, un magazin online nu doar ca poate sa sustina activitatea unui magazin fizic, ci o poate inlocui. Pe de alta parte, din mai multe considerente, este cu mult mai profitabil ca un business e-Commerce la inceput de drum sa isi inceapa activitatea in mediul virtual:

se reduc costurile prin faptul ca nu este necesar sa se plateasca chirii uriase si pentru ca numarul angajatilor este mai mic;

programul de functionare este non-stop;

business-ul poate fi promovat in functie de particularitatile sale;

permite realizarea profilului clientilor si comunicarea eficienta cu acestia;

oferta magazinului se adreseaza potentialilor clienti din toata tara.

Care sunt cele mai importante elemente pentru deschiderea unui magazin online?

Infiintarea unui astfel de magazin necesita parcurgerea mai multor pasi, in principiu, toti importanti – de la identificarea produsului care va fi vandut, la conceperea planului de afacere, cercetarea pietei pentru a identifica cei mai importanti concurenti, la inregistrarea legala a business-ului si pana la construirea efectiva a magazinului online.

Inevitabil se ajunge la creare site, moment in care este necesar sa se aleaga o firma cu referinte bune in activitatea de web design. Cu atat mai mult daca antreprenorul in cauza nu are cunostinte in domeniu, sfaturile pe care le poate primi de la specialisti sunt de nepretuit. De la alegerea platformei pentru magazin si pana la promovarea acestuia, toti pasii sunt de o importanta vitala pentru performanta afacerii.

Potrivit CostiDesign.ro, Opencart este o platforma remarcabila prin functionabilitate avansata, in ciuda faptului ca este gratuita. Intre numeroasele beneficii pe care le asigura, faptul ca permite adaugarea unui numar nelimitat de produse, numeroase categorii, suporta un numar nelimitat de clienti si tranzactii, mai multe limbi si valute, sunt aspecte semnificative pentru bunul mers al afacerii.

Clientii unei agentii web design cu experienta (se poate vedea si in portofoliu), pot fi siguri ca vor primi un magazin complet, inclusiv cu un logo firma atractiv si conform cu cerintele legislatiei europene GDPR, pregatit pentru pasii urmatori: introducerea produselor si a preturilor, vanzari.

Un astfel de magazin trebuie sa fie intuitiv pentru clienti, sa aiba un design atractiv si sa fie simplu de gestionat. Pentru a fi un succes, echipa care se ocupa de conceperea sa trebuie sa inteleaga proiectul si sa creeze strategii care sa poata tinti obiectivele clientilor.

In mod cert, comertul online reprezinta un reper important pentru cresterea unui business, motiv pentru care, trebuie sa fie abordat cu seriozitate!