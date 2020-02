Programul „Rabla clasic” va fi lansat în luna martie

Statul va pune, în acest an, la dispoziție 60.000 de vouchere pentru achiziţionarea de autoturisme noi, mai puţîn poluante, iar bugetul programului <Rabla plus> va creşte la 140 de milioane de lei, a declarat ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe, la Craiova.

„Pentru <Rabla clasic> ne-am luat angajamentul că vom avea 60.000 de vouchere pe care le vom oferi cetăţenilor pentru achiziţionarea de autoturisme, păstrând aceleaşi valori că în anul trecut, iar pentru <Rabla plus>, bugetul pentru acest an creşte de la 95 milioane lei la 140 milioane lei, urmând că, în acest an, pe lângă dezvoltarea reţelei naţionale de încărcare să finanţăm minimum 3.000 de maşini electrice.

Se păstrează că anul trecut valoarea de minimum 10.000, iar dacă mai adăugăm şi faptul că românii pot casă un autoturism vechi voucherul poate ajunge până la 11.350 euro”, a spus Costel Alexe. Ministrul a precizat că această este cea mai mare valoare a unui voucher pentru o maşînă electrică din Europa.

Costel Alexe a anunţat că programul <Rabla clasic> va fi lansat în martie, la Craiova.

„Am luat decizia, împreună cu domnul prim-ministru şi conducerea Ford, că în acest an în martie vom lansa programul <Rabla clasic>, aici la Craiova, aici la Ford”, a mai spus Costel Alexe.

sursa digi24