Top 7 motive pentru a-ti instala un boiler electric

In ciuda faptului ca sunt ultimele aparute pe piata, boilerele electrice s-au impus rapid in fata variantelor clasice pe lemne si pe gaz, fiind preferate de majoritatea utilizatorilor. Desi costurile pe care le presupune utilizarea unui boiler pe gaz sunt mai reduse, la fel ca si timpul de incalzire a apei, boilerele electrice prezinta numeroase avantaje. Dintre acestea, boilerele electrice Ariston se numara printre modelele care au cele mai bune recomandari din partea utilizatorilor, fiind perfect adaptabile pentru orice fel de locuinta.

Daca esti pe punctul de a face o astfel de achizitie, iata mai jos care sunt principalele avantaje ce sustin superioritatea boilerelor electrice fata de cele pe gaz sau pe lemne.

Perioada de utilizare indelungata

Un boiler electric are o perioada mai lung de exploatare, iar garantia oferita de producatori se intinde pe mai multi ani. Acesta se datoreaza in special faptului ca boilerele electrice au mai putine componente expuse direct la caldura si, astfel, se uzeaza mai greu. Bineinteles, perioada de exploatare tine foarte mult si de modul in care aparatul este intretinut.

Functioneaza fara zgomot

Boilerele electrice sunt suta la suta silentioase, datorita faptului ca procedeul de incalzire a apei nu presupune o ardere efectiva. Apa este incalzita cu ajutorul uneia sau a mai multor rezistente electrice, iar functionarea aparatului nu produce niciun fel de zgomot.

Instalare facila

Singura procedura care ar necesita sprijinul unui specialist pentru instalarea unui boiler electric este racordarea la instalatia de apa. Operatiunea nu implica riscuri si poate fi efectuata chiar de proprietar, daca are cunostintele necesare. Urmeaza fixarea rezervorului, dupa care aparatul poate fi pus in functiune prin simpla conectare la reteaua electrica. Spre deosebire de boilerele pe gaz, cele electrice nu necesita guri de aerisire speciale.

Posibilitatea de a programa functionarea

Multe boilere electrice vin dotate cu funcții ce permit programarea produsului. Boilerul poate fi astfel programat sa inceapa sa incalzeasca apa in lipsa proprietarilor, cu cateva ore inainte de intoarcerea acestora acasa. Astfel, atunci cand vei sosi acasa, vei gasi apa deja pregatita, fara a mai fi nevoie sa astepti pana se incalzeste la temperatura optima.

Poate fi amplasat in orice fel de spatiu

In magazinele de specialitate boilerele electrice sunt disponibile intr-o varietate de modele. Astfel poti alege boilerul care se potriveste cel mai bine spatiului pe care il ai la dispozitie. In plus, nu necesita conditii speciale de amplasare, putand fi instalat oriunde in locuinta fara a fi nevoie sa ii asiguri un spatiu de ventilare.

Recomandarea este sa fie amplasat cat mai aproape de locul in care se consuma cel mai frecvent apa calda. Cu cat traseul apei, din instalatie pana la robinet, este mai scurt, cu atat vei face mai multa economie.

Capacitate adaptata, in functie de nevoile locuintei

Boilerele nu au o dimensiune standard, astfel ca, in cazul in care ai nevoie de un aparat pentru a incalzi apa la bucatarie, nu trebuie sa achizitionezi unul de mare capacitate. Ofertele producatorilor sunt extrem de variate si in aceasta privinta, capacitatea modelelor existente variind de la 10-20 de litri, pana la 200 de litri si chiar mai mult.

Boilerele de mare capacitate sunt recomandate pentru intreaga locuinta, in cazul familiilor cu unul sau mai multi copii. Daca locuiesti singur, un boiler cu o capacitate de 50-80 de litri este suficient pentru nevoile zilnice, in timp ce pentru familiile formate din doua persoane se recomanda un boiler cu o capacitate in jur de 80-100 de litri.