Salariile angajaţilor societăţii de transport public local Suceava se majorează cu 25%,

Angajaţîi de la societatea de transport public local din municipiul Suceava vor beneficia de o majorare salarială de 25% în acest an, a declarat miercuri, într-o conferinţă de presă, primarul Ion Lungu.

Primarul Ion Lungu spune că salariile din prezent sunt ”jenant de mici”. Prima creştere va fi de 10%, începând cu 1 martie 2020, urmând că, după ce vor fi aduse autobuzele electrice şi se vor reduce costurile de funcţionare ale societăţîi, să se aplice următoarea majorare salarială de 15%.

„Acolo sunt salarii jenant de mici, asta este realitatea, dar nu din cauza primăriei sau a primarului, ci pentru că a fost dată o ordonanţă de urgenţă cu ani de zile în urmă, care limita creşterea salariilor la societăţile de stat. Acea decizie îi viza pe alţîi, cu salarii imense, dar din păcate i-a prins în aceeaşi barcă şi pe ei (…) Am concluzionat cu toţii că salariile sunt mici comparativ cu alte domenii de activitate, de aceea am propus o majorare a salariilor cu 25% în acest an, 10% începând cu 1 martie şi 15% în momentul în care vin noile autobuzele electrice. Sumele necesare pentru aceste majorări vor fi acoperite parţial de municipalitate, care va asigura din punct de vedere financiar sumele care nu pot fi suportate de societate”, a spus Lungu.

În opinia primarului, calculele privind posibilitatea de a susţine majorările salariale, dar şi de a acordă facilităţi suplimentare la transport unor categorii sociale, respectiv gratuitate pentru pensionari, elevi şi studenţi, sunt bazate pe ideea că, prin utilizarea autobuzelor electrice, cheltuielile de combustibil vor scădea de şapte ori.