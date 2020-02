„Este un maraton, nu un sprint”, mărturiseşte Christina Koch

Astronauta americană a doborât recordul pentru cea mai lungă şedere continuă în spaţiu a unei femei, referindu-se la cele 328 de zile petrecute în imponderabilitate, „Mi-e puţîn greu să-mi regăsesc echilibrul”, a mărturisit miercuri Christina Koch, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Centrul Spaţial Johnson din Houston, Texas, citată joi de AFP.

Noi, cei de la NASA, ”avem o vorbă ‘Este un maraton, nu un sprint’, dar în cazul meu spuneam ‘este un ultamaraton, nu un maraton”’, a declarat astronauta referindu-se la cele 11 luni petrecute la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale (ISS).

Christina Koch, de 41 de ani, a aterizat pe 6 februarie în stepă din Kazahstan, în Asia Centrală, împreună cu colegii săi, Luca Parmitano, de la Agenţia Spaţială Europeană, şi cosmonautul rus Alexandr Skvortsov.

„A trebuit să mă reobişnuiesc să merg”, a spus ea amuzată, remarcând totodată: „În primele mele două minute după ce am revenit pe Terra, am văzut mai multe chipuri decât văzusem într-un an întreg”.

Astronauta de profesie inginer, a intrat deja în istorie participând la prima ieşire în spaţiu 100% feminină, pe care a realizat-o în octombrie 2019, alături de Jessica Meir, de profesie biolog marin.

„Cred că aceste repere motivează oamenii şi este important să le recunoaştem”, a precizat astronauta, adăugând că ”nu m-am gândit la acest lucru” pe când eram în spaţiu. „Era doar o problemă de timp înainte că acest lucru să se întâmple”, a adăugat ea, reamintind că promovarea să că astronaută a fost paritară.

Pentru a profită la maximum de cei 223 de milioane de kilometri parcurşi, echivalentul a 291 de drumuri dus-întors către Lună, Christina Koch a explicat că ”s-a concentrat pe lucrurile pe care le avem” în spaţiu şi pe care ”nu le va mai avea niciodată” după revenirea pe Terra.

Iar în timpul misiunii, această a participat la peste 210 studii ştiinţifice şi a fost ea însăşi subiectul unor experimente referitoare la observarea ”efectelor unei călătorii spaţiale de lungă durată asupra unei femei”, a precizat NASA, care pregăteşte revenirea astronauţilor americani pe Lună începând cu 2024 şi posibil pe Marte în deceniul care urmează.

Misiunea Christinei Koch, care a realizat şase ieşiri în spaţiu, dintre care trei exclusiv feminine, a fost a două cea mai lungă călătorie spaţială efectuată de astronauţi de la NASA, recordul fiind deţinut de Scott Kelly, care a petrecut 340 de zile la bordul ISS revenind pe Terra în 2016.