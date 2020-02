Trebuie să rezolvăm problema deficitelor dacă vrem dobânzi mai mici

Dacă, în acest an, deficitul bugetar rămâne la 3,6% din produsul intern brut urmând să scadă sub pragul de 3%, în 2022, România trebuie să rezolve problema deficitelor pentru a avea dobânzi mai mici, a afirmat joi ministrul Finanţelor, Florin Cîţu.

„Domnul guvernator (al Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, n.r.) are dreptate în mare parte: în România, problema nu o reprezintă dobânzile direct, ci deficitele. Deficitul bugetar reprezintă o problemă, dar în 2020 am arătat că vrem să reducem această problemă în economie şi îl asigur pe domnul guvernator că intrăm pe o cale de reducere a deficitului bugetar sustenabilă. Vom reveni sub acel prag de 3%, în 2022 aşa cum am promis. Dobânzile sunt strâns legate de evoluţia deficitului. Cu toţii vrem dobânzi mai mici, dar că să avem dobânzi mai mici trebuie să avem un deficit mai mic. Deja am văzut că inflaţia arată pentru sfârşitul de an o reducere sub estimarea anterioară. Deficitul rămâne în 3,6%, poate chiar mai bine în acest an. De aceea, dacă este vreo intenţie de reducere a dobânzilor la Banca Naţională, poate să fie luată cât mai devreme pentru că noi ne vom ţine de această reducere a deficitului în acest an. Trebuie să rezolvăm această problemă a deficitelor, dacă vrem să avem dobânzi mai mici în viitor. Politică fiscală nu o să mai fie o problemă pentru stabilitatea macroeconomică în perioada următoare, nici din punctul de vedere al predictibilităţii, nici al transparenţei, iar deficitele nu o să mai reprezinte o problemă în perioada următoare”, a spus Cîţu.

Ministrul Finanţelor a menţionat, în acelaşi timp, că în bugetul pentru 2020 sunt prevăzuţi 50 de miliarde de lei pentru investiţii, din care jumătate să fie legaţi de fondurile europene.

„Am spus clar că acest Guvern este un Guvern care doreşte să investească mai mult şi am demonstrat acest lucru în ultimele două luni ale anului trecut când au fost 43 de miliarde de lei din buget, dar 38%, aproape 17 miliarde de lei, au fost cheltuiţi doar în ultimele două luni din an. Arătăm clar că acest Guvern nu a luat banii de la investiţii şi i-a dus către alte cheltuieli. Anul acesta am construit bugetul cu 50 miliarde de lei dedicaţi investiţilor, cu o structură diferită, adică 50% din bani să fie legaţi de fonduri europene şi 50% de la buget”, a punctat şeful MFP.

Referindu-se la relaţia pe care o are România cu Banca Europeană pentru Investiţii (BEI), Florin Cîţu a afirmat că finanţarea acordată de către instituţia financiară pentru sectorul public este benefică.

„Noi ne bucurăm de investiţiile pe care le faceţi (Banca Europeană pentru Investiţii, n.r.) în România atât în sectorul public, cât şi în cel privat. Implicarea BEI în sectorul public este benefică. Sunt şi alte motive pentru care nu merge totul perfect. Această sursă de investiţii este importantă pentru România la nivelul administraţiei şi ştim foarte bine că atunci când vorbim despre spitalele regionale pe care dorim să le începem cât mai curând, apoi extinderea extinderea aeroportului, infrastructură care este esenţială şi avem nevoie de finanţare. Susţinem politică de dezvoltarea a Băncii Europene, în special extinderea în zonele non-UE atât timp cât fondurile pentru zona noastră, în special estul Europei, rămân neatinse, ceea ce a şi primit confirmare din partea domnului vicepreşedinte (Andrew McDowell, n.r.). În acelaşi timp, susţinem eforturile băncii că, până în 2025, jumătate dintre împrumuturile pe care le acordă să fie legate de reducerea problemelor de poluare, cu aceeaşi rezervă pentru România care nu poate face schimbări în aceeaşi viteză cu care le fac ţările din vestul Europei. Am primit asigurări că nu se vor opri finanţări, de exemplu, pentru extinderea reţelei de distribuţie de gaz, doar că va trebuie să ne facem un upgrade de tehnologie dacă vrem să accesăm acest fonduri, ceea ce mi se pare foarte normal”, a subliniat oficialul.

Banca Naţională a României (BNR) şi Banca Europeană de Investiţii (BEI) organizează, joi, briefingul de presă „Investment and Investment finance în România”, în cadrul căruia Andrew McDowell, vicepreşedintele BEI, împreună cu Florin Cîţu, ministrul Finanţelor Publice, oferă informaţii referitoare la operaţiunile grupului BEI în România în 2019, precum şi la perspectivele de cooperare cu partenerii din ţară.

Briefingul de presă este urmat de o conferinţă comună, în care cuvântul de deschidere îl va avea guvernatorul BNR, Mugur Isărescu.