Comisia Europeană va trimite în noiembrie notificarea de returnare a ajutorului de stat, Companiei Naţională a Uraniului, deoarece nu a făcut nicio restructurare, a declarat marţi ministrul propus al Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, la audierile din comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului.

„Compania Naţională a Uraniului va primi în noiembrie, am fost sunat de comisarul european pe competiţie (Margrethe Vestager – n. r.) pentru că va primi notificare de returnare a ajutorului de stat, deoarece nu s-a făcut nicio restructurare. Managementul nu a făcut programul de restructurare pentru care a primit ajutor de stat. Am fost sunat înainte, a fost un gest foarte frumos al doamnei comisar de a spune înainte că va fi o cerere de returnare a ajutorului de stat”, a explicat Popescu.

Mina nouă de uraniu care se va deschide şi uzina Feldioara trebuie menţinute sub aceeaşi cupolă, pentru a asigura circuitul integrat, iar această cupolă este Nuclearelectrica, a spus Poposcu.

„Trebuie să luăm o decizie foarte clară şi decizia pentru a menţine circuitul integrat este că mînă cea nouă care se va redeschide, împreună cu uzina Feldioara, să fie sub aceeaşi cupolă – şi cupola care poate şi rezistă financiar este Nuclearelectrica, numai acolo pot fi toate. Asta înseamnă că nu am mai avea probleme cu preţul octoxidului de uraniu. (…) Asta este soluţia pentru producerea energiei nucleare. Dacă nu facem acest lucru, tot timpul va veni o altă companie care va oferta sub preţ. Am modificat Hotărârea de Guvern acum două săptămâni. Aşa cum am promis Comisiei Europene, vom mai face probabil o ultimă tranzacţie pentru tot minereul de uraniu de la mînă Crucea, în aşa fel încât să închidem acest lucru, să nu mai avem probleme de infringement cu Comisia Europeană pe tratatul Euroatom”, a precizat ministrul propus.

Acesta a menționat că reactoarele 3 şi 4 trebuie făcute cu state din UE şi NATO, deoarece „avem parteneri care pot stă alături de noi”.