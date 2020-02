Oros: Am identificat foarte mari nereguli în programul ”Lâna” în anul 2019

În programul privind susţinerea crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii, am identificat foarte mari nereguli, program din care au câştigat mai mult intermediarii, dar a fost și mult mai slab accesat de către beneficiari în anul 2019, a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

„În anul 2019, programul „Lâna” a fost mai slab accesat de către beneficiari şi am identificat foarte mari nereguli în acest program. Din păcate, aici au câştigat doar intermediarii, care colectează lână doar scriptic şi percep de la fermieri între 200 şi 400 de lei pe tonă de lână pe care o trec în carnetele de comercializare, iar fermierii le depun la DAJ-uri pentru a lua ajutorul de minimis. Dacă ne uităm pe balanţa de anul trecut, noi, că ţară, am exportat 7.795 de tone de lână, în valoare de 3 milioane de euro. Înmulţim cele 7.000 tone ori 2 lei subvenţia şi vom vedea că subvenţia a fost mai mare cu 150 de euro. Deci subvenţia a fost mai mare decât preţul la care s-a vândut. Practic, noi am exportat toată subvenţia, iar cei care au câştigat au fost aceşti intermediari. Pe de altă parte, am importat 370 de tone, într-adevăr, de lână prelucrată, cu 1,6 milioane de euro”, a precizat Oros.

Ministrul Oros a subliniat că în acest an s-a impus o cantitate maximă de lână pentru care se poate primi ajutor de minimis, respectiv 4 kilograme de lână pe oaie, în condiţiile în care unii fermieri au raportat producţii şi de 36 de kilograme de lână pe cap de oaie.

„Ceea ce este interesant, în aceste rapoarte de control s-a observat că unii fermieri aveau producţii pe cap de oaie până la 36 de kilograme de lână şi de aceea am impus un maxim de 4 kilograme de lână, vorbind şi cu specialiştii care au spus că o medie este de 3,5 – 3,8 kilograme, dar până la 36 de kilograme ….”, a adăugat şeful de la Agricultură.

Preşedintele Comisiei de Agricultură din Camera Deputaţilor, Alexandru Stănescu, deputat PSD i-a transmis ministrului să pună pe cineva să se mai uite pe datele pe care le-a prezentat comisiilor, pentru că multe dintre ele se contrazic.