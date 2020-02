Programul de reabilitare a infrastructurii de irigaţii

Suma alocată de 232 de milioane de lei, va fii alocata programului naţional de reabilitare a infrastructurii de irigaţii a declarat, miercuri, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, la audierile din cadrul comisiilor de specialitate reunite ale Parlamentului.

„Anul acesta va fi un an mai secetos din ceea am înţeles. Vom continua programul naţional de reabilitare a infrastructurii de irigaţii şi ştim cu toţii că a fost alocat un miliard de euro pe acest program, dar au fost contractate doar 535 de milioane de euro pentru perioada 2017 -2019 şi de aceea noi am propus eşalonarea diferenţei rămase pentru anii 2021, 2022, 2023, astfel încât la finele lui 2023 tot acest program de reabilitare să fie dus la îndeplinire. Anul acesta am alocat 232 de milioane de lei”, a spus Oros.

Acesta a precizat că a dispus acţiuni de verificare a modului de realizarea a obiectivelor de investiţii, care au fost deja realizate în 5 judeţe, dar şi stabilirea unui standard de cost şi preţuri de referinţă pentru aceste lucrări.

„Am făcut verificări în 5 judeţe şi în timpul verificărilor trei directori şi-au dat demisia. De asemenea, propunem stabilirea unui standard de cost şi preţuri de referinţă, reanalizarea expertizei privind posibilitatea extinderii suprafeţei viabile, precum şi modificări în ordinea de abordare a programului de investiţii, care să stimuleze gradul de utilizare a sistemului. Deşi estimările au fost în 2018 pentru aplicarea udărilor pe 1,2 milioane hectare, a fost contractată o suprafaţă de 870.000 de hectare şi aplicate udări doar pe 626.000 de hectare. Asta înseamnă că în unele cazuri reabilitarea nu s-a făcut în aşa fel încât să fie conectate la infrastructura secundară, iar organizaţiile de udători să poate beneficia”, a menţionat ministrul propus al Agriculturii.

In 2020 va continua şi programul apa gratuită pe canale până la staţiile de punere sub presiune, iar suma alocată este 32 de de milioane de lei.

Ministrul Oros a precizat că se caută soluţii şi bani în acest an pentru activitatea de desecare şi de combatere a eroziunii solului.

„Vom încerca să găsim soluţii şi bani, în primul rând în noul Program Naţional Strategic, pentru că această zonă a fost uitată şi toată lumea s-a ocupat de irigaţii, deşi este o activitate importantă. ANIF are în administrare peste 3 milioane de hectare suprafeţe amenajate cu lucrări de desecare şi peste 524 de asemenea amenajări. Ne propunem reabilitarea staţiilor de desecare cu echipamente noi, fiabile, cu randamente crescute şi cu consum energetic mic, măsuri pentru finanţarea acestora şi includerea în PNS a acestor măsuri de finanţare şi sprijinirea deţinătorilor de terenuri agricole în vederea efectuării lucrărilor specifice în amenajările de desecare şi drenaj”, a adăugat Adrian Oros.