Companii de top din domeniul financiar recrutează studenți și absolvenți la Finance Recruitment Day

Catalyst Solutions anunță organizarea celui mai fresh eveniment, Finance Recruitment Day care va avea loc pe 12 martie la Hotel Radisson Blu, București. Încadrat sub umbrela Hipo NextGen, Finance Recruitment Day este singurul eveniment din România dedicat în totalitate tinerilor la început de carieră, ce abordează domeniul finanțelor și toate domeniile asociate acestuia.

Înscrierea la eveniment este gratuită și se realizează până pe 8 martie, pe portalul de carieră hipo.ro la secțiunea dedicată acestuia: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/139056/HIPO-NextGen/Finance-Recruitment-Day-2020.

Tinerii care doresc să participe la Finance Recruitment Day trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre criteriile de mai jos:

Să fie studenți sau proaspăt absolvenți ai unei facultăți cu profil economic sau pur și simplu pasionați de domeniul finanțelor;

Se află în căutarea unui program de internship sau job entry-level care să îi lanseze spre viitoarea carieră în domeniul finance;

Le place să lucreze cu numerele, sunt organizați și atenți la detalii;

Au urmat programe de voluntariat, au avut rezultate deosebite în timpul studiilor sau au beneficiat de expunere internațională.

Fiind un eveniment de carieră premium, desfasurat sub tema Speed up your Finance Career, Finance Recruitment Day va găzdui companii de top din România pregătite să le ofere tinerilor participanți insight-uri din domeniul economic și să îi recruteze pe cei mai entuziaști. Primele companii care și-au anunțat prezența la eveniment sunt: KPMG – Partener Principal, Allianz Technology, Deloitte România, Mazars, PwC, Schlumberger și EY.

În urma contactării tinerilor care au participat la ediția anterioară a evenimentului, rezultatele atestă faptul că 31% dintre aceștia s-au angajat în urma evenimentului la una dintre companiile participante sau la alte companii de top din România.

Tinerii pasionați de domeniul financiar nu ar trebui să rateze evenimentul de carieră Finance Recruitment Day

Pentru o experiență completă în cadrul evenimentului, studenții și proaspăt absolvenții vor avea parte de zona de networking împreună cu Finance Gamification Area powered by KPMG, Partener principal al evenimentului, unde vor fi sfătuiți și ajutați să decidă care este domeniul spre care aceștia să se îndrepte: Finanțe, Audit, Contabilitate, Taxe, Legal, Bănci.

Tinerii interesați să se angajeze au posibilitatea de a trece prin mai multe procese se selecție și de a fi recrutați rapid dupa eveniment pentru oportunitățile de carieră dedicate juniorilor. De asemenea, participantii vor beneficia de acces la multiple oportunități de carieră în domeniu precum programele de internship și trainee sau joburi entry-level.

Agenda evenimentului cuprinde și zona de dezvoltare personală și profesională prin: workshopuri interactive, speed interviews, conferințe și networking cu unele dintre cele mai mari companii din domeniu.

Tinerii interesați să participe la Finance Recruitment Day, se pot înscrie până pe data de 8 martie, accesând site-ul: https://www.hipo.ro/locuri-de-munca/locuri_de_munca/139056/HIPO-NextGen/Finance-Recruitment-Day-2020 unde sunt disponibile toate detaliile despre eveniment.

Despre Catalyst Solutions

Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții de recrutare și employer branding. În cei 13 ani de experiență, Catalyst a devenit cunoscută pentru unele dintre cele mai mari proiecte și evenimente din domeniu, precum :