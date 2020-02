Persoane bănuite de fals în înscrisuri şi declaraţii privind înmatricularea de autovehicule in Dambovita

Percheziţii la persoane bănuite de fals în înscrisuri şi declaraţii, uz de fals, instigare la fals şi complicitate la fals privind înmatricularea de autovehicule, efectuează polițiștii din Dâmbovița, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ).

„Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Răcari, efectuează 4 percheziţii domiciliare pe rază municipiului Bucureşti şi în Ilfov la 4 persoane bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de fals sub înscrisuri sub semnătură privată (59 de acte materiale), fals în declaraţii (32 de acte materiale), instigare la fals intelectual sub formă participaţiei improprii (31 de acte materiale), uz de fals (3 acte materiale), complicitate la fals intelectual sub formă participaţiei improprii (11 acte materiale) privind înmatricularea provizorie în circulaţie a 31 de autovehicule de către autorităţi competențe în domeniu din Bucureşti şi judeţul Ilfov”, au precizat reprezentanţii IPJ Dâmboviţa.

Astfel faptele ar fi fost comise în perioada 2019-februarie 2020. Din cercetări a reieşit că, prin activitatea infracţională, ar fi fost înmatriculate provizoriu în circulaţie şi două autovehicule urmărite de autorităţile din Franţa şi Germania, a căror valoare se ridică la aproximativ 150.000 de euro. Autovehiculele au fost descoperite şi indisponibilizate la sediul IPJ Dâmboviţa.

În cauză, sub coordonarea şi îndrumarea procurorului de caz, urmează să se efectueze cercetări şi pentru alte 750 de autovehicule înmatriculate provizoriu pe numele unei singure persoane din Bucureşti.

Vor fi puse în executare și patru mandate de aducere emise pe numele unei femei şi a trei bărbaţi, persoanele depistate urmând a fi conduse la sediul IPJ Dâmboviţa pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale.

La descinderi participă luptători ai Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi criminalişti