Boli ale omului modern si elemente din natura care ne pot ajuta

Omul din ziua de astazi are multe avantaje, insa acest ritm de viata alert si tehnologizat vine cu un pret. Nu mai avem timp pentru propria persoana si ne neglijam adesea. Cu timpul, organismul nostru da semne de oboseala si incep sa apara unele probleme de sanatate. Gastrita este una din cele mai comune astfel de probleme. https://bioclinica.ro/pentru-pacienti/articole-medicale/gastrita-cauze-simptome-tratament-si-prevenire consta in inflamatia membranei mucoasei stomacului in interior. Aceasta inflamatie poate varia ca marime, de la roseata simpla la eroziuni. Cauzele gastritei sunt unii factori agresivi asupra mucoasei, cum ar fi medicamentele (in special antiinflamatorii) si contaminarea cu Helicobacter Pylori, o bacterie care este localizata de obicei in stomac.

Care sunt simptomele

Gastrita este adesea asimptomatica. Cand sunt prezente, simptomele sunt: ​​digestie dificila, greata, arsura si / sau durere in partea centrala a abdomenului, in varf sau in centru. Mai rar, varsaturile sunt prezente, adesea dupa masa, dar uneori si pe stomacul gol. Uneori durerea dispare sau dispare dupa mancare.

Cand simptomele sugestive de gastrita sunt prezente la subiectii tineri, primul lucru de facut este sa se descopere daca este vorba despre Helicobacter Pylori care poate fi efectuat cu examinarea scaunului sau cu Testul respirator, in care pacientul, dupa ce a consumat o solutie speciala trebuie sa sufle pur si simplu intr-o eprubeta. Aerul astfel emis va fi apoi analizat pentru a verifica prezenta microorganismului.

Un alt test pentru demonstrarea contaminarii cu Helicobacter Pylori este cautarea anticorpilor anti-HP care se efectueaza din sange, dar care poate fi efectuat si prin saliva sau fecale. Daca simptomele apar dupa varsta de 45 de ani, este recomandat in schimb sa se efectueze o esofago-gastro-duodenoscopie. Acest lucru se datoreaza faptului ca, la astfel de pacienti, simptomele ar putea fi expresia altor patologii si mult mai grave (cancer gastric). Mai mult, prin endoscopie, prin prelevarea de probe de mucoasa gastrica, este posibil sa se demonstreze si prezenta Helicobacter Pylori in stomac.

Gastrita acuta se vindeca la eliminarea agentului cauzal (medicamente sau stres). Gastrita poate fi, rareori, complicata prin aparitia hemoragiei care poate aparea cu melena sau hematemeza sau prin dezvoltarea neoplasmelor, adica carcinom si limfom gastric.

O dieta echilibrata, eliminarea stresului si alcoolului in exces sunt printre cele mai comune lucruri pe care le puteti face pentru a evita gastrita pe cat posibil.

De exemplu, este indicat sa consumati alimente bogate in vitamine si alte elemente benefice organismului. Un astfel de element este https://bioclinica.ro/pentru-pacienti/articole-medicale/resveratrolul-ce-este-in-ce-alimente-se-gaseste-si-ce-efecte-are. Resveratrolul este o fitoalexina, un antibiotic de protectie produs la plantele aflate sub stres, daca se datoreaza atacului fungic, ultravioletului, secetei sau inflamatiei. Oamenii de stiinta au fost interesati de resveratrol din cauza proprietatilor sale antioxidante. Gasit in multe soiuri de plante, acest compus polifenolic s-a crezut ca poate conferi proprietati antiinflamatoare, sanatoase pentru inima si anticancer, prin diferite mecanisme. Este abundent in coaja strugurilor rosii, alune si fistic si in fructele de padure, cum ar fi afine si zmeura, dar si boabe de cacao. Se gaseste, de asemenea, in concentratii semnificative in vinul rosu. In timp ce toti strugurii rosii contin resveratrol, strugurii purpurii, precum si strugurii din regiunile mai racoroase au o concentratie mai mare decat strugurii albi sau verzi, sau strugurii din tarile mai calde. Resveratrolul se gaseste si in semintele, tulpinile si frunzele vitei de vie.

Resveratrolul, ca si alti antioxidanti, face ca organismul sa detoxifice eficient moleculele care oxideaza alte molecule si tesuturi. In mod obisnuit, metabolismul normal al organismului are ca rezultat molecule puternic reactive si oxidante numite radicali liberi. Productia lor este crescuta mult in timpul inflamatiei si stresului. Acestea provoaca modificari ale ADN-ului, membranelor celulare si a altor structuri celulare vitale, cum ar fi mitocondrii, prin oxidarea acestora.

Antioxidantii protejeaza organismul de aceste molecule periculoase prin captarea si dezamorsarea acestora, eliminandu-le din mediul celular. Se considera ca resveratrolul are urmatoarele avantaje: antiinflamator; antioxidant; previne ateroscleroza, inhiba agregarea trombocitelor, previne maturizarea si proliferarea celulei canceroase si initiaza apoptoza, sau moartea celulelor programate in celulele canceroase, scade riscul bolii Alzheimer, creste sensibilitatea la insulina si astfel previne diabetul zaharat, protejeaza impotriva efectelor nocive ale obezitatii si imbatranirii.