Confortul casei tale depinde de tine!

In ziua de astazi, nu exista foarte multe locuinte care sa nu aiba inca acces la apa curenta sau la apa calda. Confortul a devenit un standard atat de mare in societatea noastra, incat nici nu se concepe sa nu ai apa calda la orice ora doresti. De aceea, majoritatea firmelor vin cu idei si concepte noi in fiecare an, iar unele inventii, chiar foarte simple, precum un acumulator apa calda, fac o diferenta enorma!

In fiecare locuita vom gasi un acumulator apa calda, deoarece este un element esential pentru producerea apei calde intr-o locuinta. Exista diferite modele, precum cel electric de apa, acumulatorul care functioneaza cu gaz, termodinamic si un alt model care este solar.

Incalzitorul electric de apa poate fi instalat oriunde in interiorul casei, cu conditia respectarii regulilor de siguranta. Exista 3 tipuri de incalzitoare electrice de apa: incalzitor de apa de stocare (numit si cumul), incalzitor instantaneu si incalzitor de apa cu capacitate redusa.

Cumulul este format dintr-un rezervor a carui rezistenta si termostat sunt electrice. Avantajul major este ca apa este incalzita in 6 ore si ca, daca aveti un abonament electric cu ore in afara varfului, veti economisi astfel energie.

Acumulatorul de apa instant functioneaza astfel: apa calda este produsa la cerere si nu este pastrata in rezervor. Acest tip de dispozitiv este mai rezervat pentru alimentarea unui punct mic cu apa. Avantajul sau principal este ca este foarte practic ca dispozitiv auxiliar. Pentru incalzitorul cu capacitate redusa, functionarea sa este continua si este reglata de un termostat. Este un dispozitiv in general compact, care poate fi gasit instalat pe un perete. Are o capacitate destul de redusa, si anume intre 10 si 50 de litri. Principalul sau avantaj este de a putea incalzi rapid apa, fara deseuri, deoarece dispozitivul este situat langa un punct de apa, o chiuveta sau o chiuveta.

Pare a fi o solutie mai degraba pentru apartamentele care nu dispun de foarte mult spatiu sa zicem pentru un acumulator de 100 sau 200 l.

O alta solutie convenabila este aceea de a folosi acumulatorul de apa solar, deoarece poate furniza 70% din nevoile de apa calda ale unei familii de 4 persoane si aproape 40% pentru tot ceea ce se incalzeste pe parcursul unui an. Exista, de asemenea, 3 tipuri de incalzitoare de apa solare, cum ar fi termosifonul monobloc, termosifonul cu elemente separate si incalzitorul de apa cu elemente separate in circulatie alternativa.

Monoblocul are un rezervor si senzori in exterior, iar balonul este situat deasupra dispozitivului. Termosifonul cu elemente separate functioneaza ca si precedentul, cu exceptia faptului ca senzorii si rezervorul sunt separati, rezervorul fiind la 50 cm deasupra senzorilor.

De cele mai multe ori vom vedea acesti acumulatori de apa numiti si “cazane” in termeni populari mai degraba in baie, deoarece se integreaza mai bine cu decorul.

Ce nu trbuie sa mai lipseasca dintr-o baie? Ei bine, nicio baie nu este completa fara o perdea dus, care sa ofere intimitate maxima in timpul unei bai relaxante. Pe langa intimitate, ofera si protectie impotriva stropilor de apa, De asemenea, o perdea pentru dus poate sa schimbe si decorul din baie.