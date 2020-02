Cum poti castiga peste 10.000 de euro anual din afacerea cu prepelite.

Oualele de prepelita pot transforma pasiunea ta intr-o afacere profitabila fara sa faci investitii foarte mari. Poti obtine anual un profit consistent de peste 10.000 de euro cu un numar mic de prepelite intr-un spatiu restrans.

Daca te documentezi, vei afla ca ouale de prepelita au numeroase beneficii asupra organismului si stimuleaza sistemul imunitar. Pot fi consumate crude sau utilizate in diverse retete culinare. Fiecare ou are o cantitate foarte mare de vitamine si are efecte benefice pentru afectiunile inimii, stomac, sau sistem circular.

Asadar, oualele de prepelita pot constitui o marfa foarte buna si apreciata de cat mai multi consumatori daca este promovata corect si la publicul tinta dorit. Majoritatea fermierilor de prepelite sunt foarte multumiti ca au ales aceasta cale, reusind sa isi schimbe viata in bine datorita veniturilor mari din vanzarea produselor dar si din consumul de oua care le aduc numeroase beneficii si ii mentin sanatosi.

Pe aceasta nisa piata este in continua dezvoltare si deschisa, fapt care ajuta la dezvoltarea mai multor afaceri de acest gen. Activitatea nu este foarte complicata si nu necesita investii mari pentru a obtine un profit bun si stabil pe termen lung.

Avantajele unei afaceri cu oua de prepelita:

Nu ai nevoie de un spatiu foarte mare pentru a lansa aceasta afacere. In acest fel, scapi de costuri foarte mari cu echipamentele. Pentru o crescatorie cu peste 500 de prepelite, ai nevoie doar de cativa metri patrati. Poti amplasa custile intr-un grajd, o camera speciala din casa, sau chiar pe balconul apartamentului. Trebuie doar ca aceste custi sa fie ferite de animale carora le place sa vaneze si sa aiba o temperatura relativ constanta.

Volumul de munca este redus asa ca nu trebuie sa angajezi un numar mare de persoane pentru ingrijirea prepelitelor. Dimineata trebuie sa administrezi furajele necesare si apa, iar seara recoltezi ouale. Prepelitele nu necesita multa atentie, ele trebuie lasate sa isi faca treaba si sa produca oua.

Produsele obtinute in fiecare zi sunt speciale, bogate in vitamine. Un ou de prepelita contine de 5 ori mai mult fosfor fata de oul de gaina, de 7.5 ori mai mult fier si de 6 ori mai multe vitamenie B1 si B2.

Prepelita ajunge rapid la maturitate. Puiul are nevoie doar de 40 de zile pentru a deveni adult si pentru a incepe sa oua. Productivitatea unei singure prepelite este de aproximativ 25 de oua lunar. In acest fel, la 500 de capete, se pot obtine si peste 12.000 de oua lunar. In medie, vanzarea engros este de 0.3 lei/ou, aducand un venit lunar de 3.600 Ron.

Ce investitie este necesara la inceput?

Costurile de lansare ale acestui tip de afaceri sunt minime. Este necesara, la inceput, doar achizitionarea de prepelite si a bateriilor de crestere adaptate pentru nevoile acestora. Amenajearea spatiului nu necesita costuri suplimentare, daca le vei tine intr-o incapere pe care deja o foloseai. Un avantaj e faptul ca nu este nevoie sa iti iei 500 de prepelite din prima. Poti lua 10-20 de prepelite si din ouale procurate de la acestea sa iti dezvolti propria crescatorie. Prepelitele cresc foarte rapid, iar la 40 de zile ajung la maturitate. Un incubator costa aproximativ 400-500 Ron, in timp ce un ou fecundat este aproximativ 0.6 Ron.