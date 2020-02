Ferroli, calitate la alt nivel!

Cine locuieste la casa stie ca mai ales in sezonul rece a avea o centrala termica de calitate este esential pentur a nu resimtii frigul in peretii casei. Centrala termica a devenit o sursa de caldura din ce in ce mai cautata, chiar si de cei care locuiesc la bloc, deoarece vor sa beneficieze de independeta energetica de a produce caldura.

In comert, se gasesc multe branduri producatoare de centrale termice, insa cea care se deosebeste de restul este Ferolli, un brand italienesc cu traditie. De la aceasta marca clientii pot achizitiona boilere si instanturi si tot felul de accesorii pentru centrale, avand siguranta ca vor achizitiona de fiecare data lucruri de calitate.

Compania Ferroli si-a inceput activitatea in 1955,in regiunea Friuli din Italia, zona cu traditie in prelucrarea fierului si a cuprului. Fratii Dante, Leonardo si Luigi Ferroli au intuit dezvoltarea viitoare a pietei sistemelor de incalzire rezidentiala si industriala.

Tenacitatea, entuziasmul si spiritul intreprinzator al lui Dante Ferroli a transformat compania, in decursul timpului, intr-un brand de renume pe piata internationala.

Produsele Ferroli acopera o gama vasta de produse fabricate in conformitate cu cele mai inalte tehnologii si cu un excelent raport pret/calitate:

2 Domenii cheie: Incalzire – Climatizare

4 Divizii principale de productie: Incalzire Rezidentiala, Incalzire Industriala, Climatizare Rezidentiala, Climatizare Industriala

Portofoliul Grupului Ferroli include, pe langa brandul principal Ferroli, si alte branduri de renume cum ar fi:

Incalzire Rezidentiala/Industriala;

Climatizare Rezidentiala/Industriala;

Sisteme Solare;

Pompe de caldura;

Pentru cei care nu sunt familiarizati cu terminologia, centralele termice sunt definite ca fiind acele echipamente care furnizeaza apa calda si caldura in mai multe puncte de consum, dintr-o sursa unica. La fel ca in cazul altor produse, si in cazul centralelor exista mai multe tipuri, iar alegerea unui anumit model ar trebui facuta doar dupa ce stabilesti ce fel de combustibil este mai convenabil pentru tine, pretul pe care esti dispus sa-l platesti, dar si in functie de necesitatile termice ale locuintei tale.

O centrala termica conventionala nu produce doar caldura, ci si abur (condens), care este evacuat, deci se iroseste. Vaporii de apa din gazele arse contin energie pe care centralele termice obisnuite nu o recupereaza, acestea dispersand energia produsa in timpul arderii. Centralele termice in condensatie au fost proiectate ca solutie pentru a folosi aceasta energie. Ca urmare, acestea asigura:

un randament mult mai ridicat – de pana la 108%

o reducere a consumului de gaz cu pana la 35%

Centralele termice se impart in doua mari categorii: centrale termice traditionale si centrale termice in condensatie.

Cunoscuta si sub denumirea de centrala termica in condensare, centrala termica in condensatie are un principiu de functionare cat se poate de intuitiv. Centrala termica in condensatie, impinge vaporii de apa in echipament, ii condenseaza printr-un proces extern, iar mai apoi transfera caldura astfel obtinuta in interiorul sistemului, oferind prin acest mod un aport suplimentar de energie termica.

Alegerea este simplu de facut, deoarece clientul va sti ce ii trebuie pentru casa. Gama de centrale termice Ferroli avantajeaza pe toata lumea!