Idei de afacere profitabile in agricultura

Daca ai o bucata de teren pe care vrei sa dezvolti o afacere care sa aiba succes in noul an, atunci poti pune in aplicare mai multe idei de afacere in agricultura. Cand ai la dispozitie cateva sute de metri patrati in mediul rural, poti dezvolta o afacere profitabila pe termen lung de timp.

Este suficienta chiar si o curte mai spatioasa in care poti dezvolta o activitate profitabila, accesibila pentru intreaga familiei si care devine principala sursa de venit pe viitor. Cateva idei de afacere pe care le poti dezvolta cu succes in acest an sunt:

Cultura de lavanda

Lavanda este cunoscuta si sub denumirea de aurul mov. Nu degeaba are o denumire cu insemnatate mare, deoarece este si una din cele mai rentabile culturi pe care le poti face cu investitii mici.

Profitabilitatea culturii de lavanda este extraordinar de mare, atat sub forma sa de baza cat si sub fomra de ulei sau pungute aromatice.

Cultura de sofran

E bine cunoscut termenul de sofran, dat fiind faptul ca este cel mai scump condiment din lume. Intrece la pret chiar si caviarul sau celebra carne de vita Kobe. Pretul unul kilogram de sofran poate ajunge chiar si la 13.000 de euro/kilogram.

Pentru cultivarea sofranului nu trebuie sa depui efort mare sau sa ai un teren de zeci de hectare pentru a obtine profit generos.

Cresterea de prepelite japoneze

Prepelitele japoneze iti pot genera venituri foarte mari fara sa ocupe mult spatiu. O baterie de aproximativ 1.000 de capete care ocupa numai 2 metri patrati aduce venituri si de peste 10.000 de euro anual.

Calitatile oului de prepelita sunt bine cunoscute de foarte multi ani. Efectele benefice pe care acestea le au, ofera numeroase avantaje in dezvoltarea afacerii si crearea rapida a unei piete de desfacere chiar si in mediul urban.

Plantatie de Paulownia

Arborele de Paulownia poate genera castiguri foarte mari pe o perioada lunga de timp. Este o sursa eficienta de venit care nu necesita multa munca, doar timp, pentru a se dezvolta. In primii 5 ani de viata,

Paulownia nu va genera venituri, insa dupa aceea tot efortul depus poate fi recompensat pe masura.

Ciupercarie

Poti dezolta o ciupercarie din care produci un volum foarte mare de recolta intr-un interval de timp foarte scurt. Pentru o astfel de afacere nu ai nevoie de spatiu foarte mare si nici de conditii speciale pentru a cultiva ciuperci Champignon.

Veniturile generate din afacerea cu ciuperci sunt substantiale si pot asigura venitul principal al unei familii din cultivarea ciupercilor intr-un spatiu restrans de 20-30 mp.

Cultivarea legumelor in sistem ecologic

Oamenii sunt foarte atenti la ce mananca si sunt deschisi sa plateasca mai multi bani pentru a savura legume proaspete crescute in conditii naturale, fara ingrasaminte artificiale.

Cultivarea legumelor in sistem ecologic se adreseaza exclusiv persoanelor care mananca foarte sanatos si poate genera venituri foarte mari in fiecare sezon. Daca ai la dispozitie o sera in care sa cultivi rosii, castraveti, ardei, etc, poti genera venituri de peste 10.000 de euro fara investitii mari.