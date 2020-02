PROFI – Din grija pentru viitor

De curand, PROFI a devenit tinta unor afirmatii neadevarate, asa ca am luat decizia sa prezentam clar pozitia noastra cu privire la binele animalelor si hotararea de a furniza in fiecare zi consumatorilor din Romania produse sanatoase si de buna calitate.

Contrar celor afirmate de anumite grupuri de activisti, produsele vandute de PROFI se conformeaza 100% legislatiei din Romania si din UE si sunt de cea mai buna calitate. Ne intristeaza sa constatam ca angajamentul nostru fata de clienti si de societate in general este subminat de astfel de afirmatii nefondate.

Vezi articolul: Campanie împotriva Profi: Nu mai comercializați ouă cu cifra 3!

Intelegem pe deplin importanța rolului nostru de a oferi clienților produse mai bune din toate punctele de vedere, si promovam producătorii responsabili din punct de vedere social, considerand ca sunt elemente cheie in aceasta privinta.

Astfel, PROFI ofera cumparatorilor posibilitatea de a alege atat oua de gaina crescuta la sol, cat si oua romanesti de o calitate excelenta, produse in baterii imbunatatite, conform legislatiei romanesti si europene. Consumatorii au dreptul sa aleaga singuri produsele pe care doresc sa le consume, iar rolul nostru este sa le furnizam in fiecare zi produsele de calitate pe care si le doresc.

Inca de la inceput, PROFI s-a straduit sa mareasca procentul de oua de gaina crescuta la sol si cauta in permanenta noi modalitati prin care sa devina in cele din urma furnizor 100% de astfel de oua. Cu toate acestea, in actualele conditii de piata din Romania, tinta respectiva este foarte problematica.

Datele furnizate de Asociatia Crescatorilor de Pasari din Romania arata ca ouale provenite din baterii reprezinta circa 60% din intreaga productie de oua, iar din discutiile purtate cu jucatorii din domeniu nu rezulta ca situatia se va schimba semnificativ in urmatorii cinci ani.

Ne straduim ca in magazinele noastre sa marim proportia de oua provenite de la gaini crescute la sol dar, din respect pentru consumatorul din Romania, nu putem sa ne angajam ferm ca vom atinge ambitioasa tinta de a elimina din magazine ouale de baterie pana in 2025 fara sa generam un gol imens in bucataria fiecaruia.

Vom continua sa acordam un maxim de importanta furnizarii de produse de buna calitate catre consumatorii din Romania si vom recompensa producatorii care dau dovada de responsabilitate sociala pentru a facilita tranzitia catre momentul cand ouale crescute la sol vor reprezenta 100% din sortiment.

Cu peste 1200 de magazine si 17000 de angajati, PROFI este lantul de retail cu cea mai mare acoperire geografica din Romania.