Split TVA si impozit pe venit, doi termeni pe care trebuie sa ii cunosti cat mai bine daca esti antreprenor

Pentru a fi un antreprenor cat mai iscusit si cat mai eficient in ceea ce faci este necesar sa cunosti cat mai in detaliu legislatia din tara noastra si legislatia care are legatura cu domeniul de activitate in care iti desfasori activitatea. Split TVA si impozit pe venit sunt doi termeni pe care trebuie sa ii stapanesti cat mai bine pentru ca activitatea pe care o desfasori sa nu fie afectata in vre-un fel. Cu toate ca este de datoria contabililor sa cunoasca semnificatia acestor 2 termeni este recomandat ca si antreprenorii sa cunoasca cat mai in detaliu ceea ce presupune split TVA si impozitiul pe venit.

Ce trebuie sa stii despre split TVA si impozit pe venit?

Pentru ca afacerea pe care o detii sa nu fie amendata pentru incalcarea obligatiilor financiare avute este necesar sa cunosti cu exactitate care sunt indatoririle pe care le ai din punct de vedere financiar. Split TVA si impozitul pe venit sunt doua dintre obligatiile financiare pe care trebuie sa le cunoasca orice antreprenor pentru a nu avea probleme cu autoritatile competente.

Split TVA este un proces care presupune ca in momentul in care se realizeaza o plata catre o firma platitoare de TVA, platitorul trebuie sa vireze TVA-ul intr-un cont separat. Acest sistem de plata a TVA-ului este valabil tuturor firmelor care doresc sa aplice aceasta modalitate de plata a TVA-ului. Trebuie retinut faptul ca incalcarea principiului de functionare a split TVA presupune aplicarea unor amenzi destul de consistente.

Impozitul pe venit este o alta obligatie financiara pe care trebuie sa o cunoasca si sa o indeplineasca orice proprietar de afacere. Impozitul pe venit presupune plata unui procent din venitul net obtinut ca urmare a incasarii salariului sau a altor venituri. In momentul de fata, legislatia aflata in vigoare stabileste ca valoarea impozitului pe venit sa fie de 10% din venitul net obtinut. Plata acestui impozit cade in sarcina administratorului firmei si se retine lunar din salariul net incasat de catre angajat. Ca si in cazul split TVA, neplata impozitului pe venit atrage amenzi foarte mari.

Concluzii

Este foarte important ca legislatia sa fie respectata in momentul in care desfasori o anumita activitate pentru ca aceasta sa nu aiba de suferit ca urmare a amenzilor ce pot fi aplicate ca urmare a incalcarii anumitor obligatii. Split TVA si plata impozitului pe venit sunt doua dintre cele mai importante obligatii pe care trebuie sa le indeplineasca un proprietar de afacere. Este adevarat ca de plata acestor doua obligatii si nu numai se ocupa departamentul de contabilitate din cadrul firmei insa, este recomandat ca si antreprenorul sa cunoasca cat mai multe detalii despre obligatiile pe care trebuie sa le onoreze din punct de vedere financiar. Pentru a afla cat mai multe informatii despre split TVA, plata impozitului pe venit precum si despre alte subiecte importante apeleaza cu incredere la calculatorvenituri.ro. Acest site este foarte util mai ales in cazul in care te afli la inceput de drum in ceea ce priveste legislatia din tara noastra.