Asociaţia ‘Zi de bine’ lansează un nou proiect social

Asociaţia ”Zi de bine”, a lansat marţi proiectul cu acelaşi nume, care are ca scop crearea de comunităţi, sprijinirea a mii de oameni aflaţi în situaţii vulnerabile şi crearea de notorietate în jurul unor cauze ignorate.

Asociaţia va susţine 12 ONG-uri cu 12 cauze, câte una în fiecare luna a anului.

” ‘Zi de bine’ e o provocare uriaşă, care ne va ţine vreme de un an cu sufletul la gură, căci la finalul fiecărei luni va trebui să livrăm ce am promis. Am ales cauze pentru care se strâng bani greu – copii abandonaţi în spitale, sănătatea mintală, sărăcia – cauze importante, de la care de multe ori întoarcem privirea. Noi nu am vrut să ne mai ferim privirea, am vrut să îi aducem în lumina reflectoarelor, să-i facem să se simtă importanţi, să le arătăm că şi ei contează”, a spus Melania Medeleanu, co-fondator al Asociaţiei MagiCAMP, la evenimentul de lansare a proiectului.

Iar cauzele pot fi susţinute financiar prin: SMS unic cu mesajul „SUS” la 8862 pentru 4 euro, donaţii individuale, parteneriate cu companiile care-şi serbează ziua de înfiinţare în luna respectivă şi prin parteneriat cu companiile care vor să-şi încurajeze angajaţii să se implice în cauze sociale.

Pe parcursul a celor 12 luni ale unui an, Asociaţia ”Zi de bine” îşi doreşte să atingă 300.000 de donatori şi fiecare om care îşi aniversează ziua de naştere să devină un susţinător al uneia dintre cele 12 cauze. Printre cauzele care vor fi susţinute se află copii internaţi în spitale, copii instituţionalizaţi, adulţi cu probleme de sănătate mintală, doliu, educaţie, sărăcie, violenţa domestică.

Prima cauză susţinută – proiectul lunii martie – constă în sprijinirea Asociaţiei Blondie – Centrul de recuperare „Acasă pentru copiii uitaţi în spitale”.

Asociatia Casa Blondie e un centru medico-social, un spaţiu temporar, în care copiii externaţi din spitalele de pediatrie beneficiază de recuperare medicală şi socială, pentru a-şi recapătă forţele înainte de a merge spre „casă”. Beneficiarii sunt dintre copiii abandonaţi în spitale pentru care există acordul Protecţiei Copilului (sau al părinţilor, acolo unde este cazul) de a fi mutaţi în Centrul de recuperare.

Astfel valoarea proiectului Casa Blondie este de 50.000 de euro şi campania de strângere de fonduri se va derula între 1 şi 31 martie.

Dar si incepând din 1 martie, sărbătoriţii lunii, dar nu numai ei, pot susţine proiectele ONG-urilor prin donaţii individuale, prin SMS de 4 euro cu mesajul ”SUS” la 8862, prin donarea zilei de naştere, dar şi prin implicarea voluntară.