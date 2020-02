Ce culori sa eviti atunci cand zugravesti apartamentul

Casa in care locuiesti trebuie sa iti ofere mereu liniste si sa te faca sa te simti bine. Traim intr-o lume aflata in continua miscare in care trebuie sa ne adaptam rapid. De multe ori obosim si ne retragem in locul in care ne simtim cel mai bine. Culoarea de pe peretii apartamentului te poate obosi mai mult decat crezi sau iti poate da o stare proasta, daca nu o alegi corect.

Alegerea celor mai bune culori in functie de persoana, stil de viata, preferinte, etc, poate deveni o adevarata provocare, ba chiar o misiune imposibila daca esti o persoana pretentioasa. Sa renovezi locuinta nu este o munca usoara, e bine sa alegi culori importante care iti scot in evidenta atuurile si te fac sa te simti confortabil. Uneori culorile cu care este zugravit apartamentul pot creste sau scadea valoarea acestuia. Mai jos ti-am pregatit cateva culori pe care iti recomandam sa le eviti atunci cand vrei sa renovezi apartamentul:

Culori indraznete

Culorile puternice nu sunt tocmai potrivite pentru orice apartament. De exemplu, rosul aprins din camera zi, sau portocaliul pronuntat din bucatarie, sau albastrul intens din dormitor nu sunt culori potrivite pentru un apartament in care vrei sa te simti bine si relaxat de fiecare data. Fiind culori puternice, de multe ori te obosesc si iti schimba starea buna. Daca renovezi sa vinzi apartamentul, alege culori neutre pentru a creste sansele ca primii vizitatori sa devina si potentiali cumparatori.

Rosu si galben

Cele doua culori pe care majoritatea specialistilor le evita atunci cand aleg culorile pentru pereti, sunt rosu si galben. Acestia considera ca sunt culorile pe care nu ar trebui sa le folosesti niciodata atunci cand iti renovezi interiorul casei.

Roz

E destul de greu sa gasesti nuanta potrivita de roz. Asadar, sa renovezi interiorul casei si sa folosesti rozul pe pereti, e o alegere indrazneata si foarte riscanta. Rozul deschis e prea strident, in timp cel estompat ofera o senzatie de murdarie, pe care nu vrei sa o vezi in casa. E mai bine sa eviti aceasta culoare, decat sa cauti tonurile de roz echilibrate care ofera o nota moderna si speciala.

Albastru

Foarte multa lume se fereste de aceasta culoare atunci cand zugraveste. Amuzant e faptul ca un studiu a demonstrat faptul ca chips-urile si bauturile acidulate ce se regasesc in ambalaje de culoare albastra sunt consumate in mod frecvent si cu mai multa pofta. Asa ca e mai bine sa eviti sa iti vopsesc bucataria in albastru daca nu vrei sa intreci masura, cand vine vorba de poftele culinare.

Nuante de bej

Sunt anumite nuante de bej pe care trebuie sa le eviti neaparat, cand vine vorba de renovari. Bejul galben, sau kaki nu se potriveste deloc daca nu sunt puse in lumina potrivita. Poti folosi insa o nuanta deschisa de gri, pentru a scoate in valoare mai bine valoarea peretiilor.

Maro

Conform unor studii realizate cu ajutorul specialistilor din domeniu, pretul apartamentelor vopsite in maro a fost sub nivelul pietei. Este bine sa nu folosesti aceasta culoare daca vrei sa vinzi apartamentul la un pret foarte bun.