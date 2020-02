In 2019 am avut o creştere de 15,5% a activelor nete ale fondurilor deschise de investiţii, care s-au apropiat de 25 de miliarde de lei, a afirmat, marţi, Jan Pricop, director executiv la Asociaţia Administratorilor de Fonduri, la evenimentul „Aşteptări şi provocări în industria de asset management, în 2020′.

Iar, bariera de 25 de miliarde de lei a fost depăşită în luna ianuarie a acestui an.

„Dacă ne uităm la evoluţia activelor în ultimii 10 ani vom observa că, exceptând anul 2018, a existat o creştere susţinută a nivelului activelor, aceasta apropiindu-se de 50 de miliarde de lei. Împărţirea între categoriile de fonduri, respectiv fonduri deschise de investiţii şi fonduri închise de investiţii fiind aproximativ 50 -50. E adevărat, există o componentă uşor peste 50 în ceea ce priveşte fondurile deschise de investiţii. Am avut anul trecut o creştere de 15,5% a activelor nete ale fondurilor deschise de investiţii care s-au apropiat de 25 de miliarde de lei şi vom vedea că această barieră de 25 de miliarde de lei a fost depăşită în luna ianuarie a acestui an. Intrările nete ale anului trecut au fost de 945 de milioane de lei şi am avut, de asemenea, o schimbare de trend. Deci nu le putem compara cu intrări nete în 2018 deoarece 2018 a fost un an cu o cifră negativă”, a spus Jan Pricop.

Jan Pricop, declarat că, în 2019, s-a observat o creştere a numărului de investitori cu 12,2%, până la 344.500 şi se apropie de 350.000 la sfârşitul lunii ianuarie 2020.

Pe categorii de fonduri de investiţii, se constată o creştere importantă în categoriile multiactive, unde a fost un avans de 34% al activelor, şi în categoria fondurilor de acţiuni, unde a fost observată o creştere de 34,6%.

La rândul său, preşedintele Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), Radu Hanga, preşedinte al Bursei de Valori Bucureşti, a declarat că în acest moment ca jucătorii cei mai mari din industrie sunt cei legaţi de grupurile bancare.

„Beneficiem de un proces de migraţie. Trăim într-o perioadă în care dobânzile sunt scăzute. Noi ne aşteptăm ca mediul acesta să continue să rămână aşa. Ne aşteptăm să trăim într-o perioadă lungă într-un mediu în care dobânzile vor fi scăzute şi asta va împinge clienţii către plasamente alternative şi banii fiind în bănci până la urmă cel mai la îndemână este să cauţi acolo alternativele şi prima alternativă, cea mai la îndemână, sunt fondurile de investiţii pe care le găseşti pe acelaşi canal de distribuţie. Pe de altă parte, ne aşteptăm ca digitalizarea să producă şi în zona noastră o diversificare din punct de vedere al distribuţiei”, a spus Radu Hanga.