Cum sa cultivi legume chinezesti in gradina

Daca pana acum gaseai legumele chinezesti doar in supermarketuri, ei bine, poti sa le cultivi usor chiar in propria gradina. Aceste legume se pot cultiva chiar si pe timpul anotimpului rece in anumite zone, acolo unde temperaturile nu scad considerabil. Pentru a creste iarna, legumele se seamna de la sfarsitul verii si sunt recoltate primavara.

Cateva soiuri pe care le poti recolta sunt:

Broccoli chinezesc

Este cunoscut si sub numele de gai lan sau krailaan. Toate partile din acest broccoli chinezesc sunt comestibile si se utilizeaza in diverse retete culinare asiatice si nu numai. Fata de broccoli obisnuit, kaailan este mai subtire si trebuie sa fie recoltat inainte de inflorire. Recolta se poate obtine in mod repetat, taind tulpina si lasand cele 4 frunze tinere care ajuta la fertilizara rapida a radacinii.

Varza chinezeasca

Sunt mai multe soiuri de varza chinezeasca care se regasesc pe piata. Cel mai intalnit insa este cel in forma deinima, wong bok. Textura acestui tip de varza este fina si are frunze crocante. O capatana matura ajunge la aproximativ 1.5 kg. Pentru a avea o recolta bogata, este recomandat sa folosesti ingrasamant si materie organica. In aproximativ 10 sptamani se cultiva recolta atunci cand planta ajunge la aproximatvi 20-30 cm.

Mizuna

Este o planta de culoare verde deschis. Este cunoscuta in cultura japoneza si ca mustar de paianjen sau konya. Mizuna are frunze de culoare verde deschis, cu tulpina subtire si o aroma piperica, amaruie. Planta ofera o sursa bogata de vitamina K si C.

Ridichia alba

Ridichia alba sau daikon este cultivara in special pentru tulpina sa iute si alba. Cateva soiuri au si frunze comestibile ce se utilizeaza in salate. Coaja are un gust foarte amar, asa ca pentru utilizare se recomanda curatarea cojii. Recolta se face dupa aproximativ 7 saptamani de la insamantare, in momentul in care planta are 30-50 de cm. Se poate utiliza la mancaruri gatite sau doar salate.

Alimente asiatice

Poti recolta legume chinezesti intr-un sol foarte fertil si bine drenat. Aceste legume necesita un compost sau gunoi de grajd pentru a se dezvolta rapid si sanatos. Pentru cultivarea acestui tip de legume se fac gropi de un centimetru din 20 in 20 de centimetri distanta. Se plantreaza plantele, iar cand sunt destul de mari, este necesar sa le raresti pentru a nu-si lua reciproc din resursele necesare dezvoltarii. E important sa aplici ingrasamant lichid la 2-3 saptamani. Deoarece sunt legume care se pot deteriora foarte usor, trebuie sa le recoltezi la timpul potrivit. Legumele asiatice se folosesc la salate sau alte retete de mancare cu specific chinezesc.

Varza Bok Choy

Varza chinezeasca Bok Choy se poate recolta in mai multe variante – tulplina alba sau verde pal. Varza cu tulpina verse este mai plata si nu la fel de suculenta ca cea cu tulpina alba. Frunzele sunt foarte fragede, iar de cele mai multe ori se gaseste in varianta pitica. Aceste legume cresc foarte bine primavara si toamna, deoarece se bucura de temperaturi mai mari. Sunt si soiuri care tolereaza eficient temperaturile scazute.