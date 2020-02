Cum te protejezi de coronavirus

Principala protectie o reprezinta igiena normala din fiecare zi. In plus, este foarte important sa iti dezvolti imunitatea avand un stil de viata sanatos. De aceea este recomandat sa mananci multe fructe, sa mananci mancaruri sanatoase care te ajuta sa iti intaresti corect sistemul imunitar.

Coronavirus se raspandeste rapid in toata lumea, iar de cateva zile si in Romania au inceput sa apara posibile cazuri de persoane infectate cu acest virus. Ca si alte virusuri puternice, coronavirus se poate transmite prin contact la nivelul suprafetelor, prin saliva, ceea ce se elimina in momentul tusei si ajunge pe fata, gura, nas sau ochi.

Atunci cand cineva infectat tuseste si sar picaturi de saliva pe o suprafata, cel care pune mana si o duce pe urma pe fata, gura sau ochi, poate fi infectat. De aceea este foarte importanta igiena si atentia sporita la persoanele cu care intri in contact.

Cum te protejezi eficient?

Spala-te pe maini

Este foarte important sa te speli pe maini si sa le dezinfectezi corect. Aceasta actiune poate preveni eficient infectia. Apa si sapunul, sau orice alt dezinfectant pentru maini pe baza de alcool de 60% ajuta la uciderea bateriilor.

Nu atinge ochii, nasul sau gura

Virusul poate lua contact cu corpul tau si te poate infecta prin ochi, nas sau gura, asa ca evita sa iti atingi fata daca nu te-ai dezinfectat pe maini dupa ce ai iesit in spatii publice. Mainile sunt cele mai expuse la contactul cu lucruri pe care cei infectati le-au atins, asa ca fii atent sa nu iti atingi fata decat dupa ce te speli pe maini.

Pastreaza distanta cu alte persoane

Este important sa pastrezi distanta cu persoanele din jurul tau, in special cele care tusesc, stranuta sau au febra. Daca acestea nu se protejeaza corect, este posibil sa te infecteze si pe tine. Picaturile de saliva eliminate pot transmite virusul de la o distanta apropiata, chiar si 1 metru.

Igiena respiratorie

Acopera-ti gura si nasul cu un servetel daca tusesti sau stranuti. Arunca servetelul utilizat si spala-te pe maini inainte de a atinge zona fetei.

Mergi la medic

Este important sa mergi la medic imediat ce prezinti simptome precum febra, tuse si dificultati in respiratie. Nu lua medicamente fara sa fii consultat de un medic inainte. Antibioticele nu vor functiona impotriva virusului.

Foloseste dezinfectanti

Coronavirusul poate fi ucis de dezinfectanti care contin clor, inalbitori, solventi, etanol, acid paracetic si cloroform. Dezinfecteaza-te eficient de fiecare data cand iesi afara pentru a evita contactul cu acest virus.

Perioada de incubatie a virusului este de 2-14 zile. In perioada in care nu ai simptome poti fi contagios si raspandi virusul in jur, asa ca este foarte important sa folosesti un servetel sau cotul atunci cand stranuti sau tusesti.

Coronavirus poate rezista si o saptamana la temperaturi scazute sub 20 de grade, iar la temperaturi ridicate de 25-30 de grade incepe sa moara. Daca ai luat contact cu virusul nu trebuie sa te panichezi si mergi de urgenta la medic. Peste 97% din cazuri se vindeca cu succes. Doar cazurile foarte grave sunt oprite la spital deoarece au nevoie de suport in respiratie.

Persoanele aflate in carantina nu sunt si bolnave, este doar o masura de precautie. Sunt persoane suspecte mai ales daca au revenit in tara din zone aflate in carantina.