Grupul de restaurante SHC a preluat 18 Lounge

Grupul de restaurante Stadio Hospitality Concepts (SHC), a preluat luna aceasta restaurantul 18 Lounge by Embassy, situat la etajul 18 al City Gate South Tower, din Piaţa Presei Libere şi unul dintre cele mai cunoscute sky baruri din Bucureşti.

„Am preluat restaurantul 18 Lounge by Embassy, deoarece am vrut să ne consolidăm poziţia de lideri a restaurantelor la înălţime, noi având Nor, care este restaurantul situat la ultimul etaj al celei mai înalte clădiri comerciale din România. Mai avem Cişmigiu, la ultimul etaj al hotelului Cişmigiu. Ne interesează foarte mult piaţa restaurantelor la înălţime”, a declarat marţi Radu Dumitrescu.

Acesta a adăugat că piaţa restaurantelor la înălţime este o „nişă exploatată corect, în care mai este suficient loc”.

„Prin preluarea 18 Lounge, creştem cu 180 de locuri capacitatea totală a restaurantelor noastre, care va ajunge la 1.550 de locuri, în urma unei noi tranzacţii care este în curs de materializare. Din punct de vedere al numărului de locuri, 18 Lounge este al treilea restaurant din grupul nostru. Anul trecut, acest restaurant a avut o cifră de afaceri de 2 milioane de euro, iar obiectivul nostru din acest an este să creştem această cifră. Preluarea 18 Lounge reprezintă încă un pas spre targetul nostru de a deveni unul din primii trei operatori de restaurante table service din România”, a mai spus 18 Lounge by Embassy,

Antreprenorul Radu Dumitrescu a deschis Nor – Sky Casual Restaurant în 2017, iar un an mai târziu Cişmigiu – Bistro la Etaj. Cu această achiziţie, grupul mizează pe o creştere a business-ului cu peste 60%, faţă de anul 2019.

Asadar,Radu Dumitrescu a menţionat că negocierile de preluare a restaurantului 18 Lounge, deschis la finalul anului 2010, au durat aproximativ patru luni. Suma tranzacţiei este confidenţială, iar părţile au agreat să nu fie făcută publică.

„A fost un proces intens de negociere, dar miza noastră este să ne consolidăm poziţia de lider pe segmentul restaurantelor la înălţime. Atuurile 18 Lounge sunt priveliştea spectaculoasă, poziţionarea într-o zonă de business importantă, dar şi capacitatea restaurantului. Deşi este un nume cunoscut printre restaurantele de top, vrem să îi consolidăm poziţia şi astfel să-i creştem şi mai mult notorietatea şi numărul de clienţi. Vom investi aproximativ 250.000 de euro în reamenajarea şi redecorarea restaurantului”, a adăugat Radu Dumitrescu.

Grupul Stadio Hospitality Concepts a avut o cifră de afaceri de aproximativ 7,3 milioane de euro în 2019, iar în acest an mizează pe un volum al afacerilor de 12 milioane de euro. Anul trecut, cele cinci restaurante din cadrul grupului au avut aproximativ 2.000 de clienţi zilnic, iar anul acesta targetul este de 3.000 de clienţi pe zi.

Compania Stadio Hospitality Concepts (SHC) deţine şi operează restaurantele NOR (aflat la etajul 36 al celei mai înalte clădiri din România), Stadio, Social 1 şi Cişmigiu – Bistro la Etaj. De asemenea, compania operează şi spaţiul Qreator din Piaţa Victoriei. Restaurantele grupului se încadrează în categoria smart casual şi sunt localizate în spaţii emblematice ale Bucureştiului. Cifra de afaceri a grupului a fost anul trecut de 7,3 milioane de euro, faţă de 5,5 milioane de euro cât a înregistrat în 2018.