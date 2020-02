Idei de afaceri pe care le poti lansa in cateva luni

Atunci cand vrei sa lansezi o afacere, este foarte important sa nu te gandesti doar la profit, ci si timpul pe care il petreci pentru a dezvolta afacerea pana ajungi sa ai profit. Cei mai multi antreprenori vor sa gaseasca idei simple care genereaza venituri substantiale si care nu necesita mult timp de pregatire pana la lansarea oficiala.

Daca si tu visezi sa ai propria ta afacere intr-un timp relativ scurt, dar inca nu ai o idee indrazneata pe care sa o dezvolti, ti-am pregatit mai multe tipuri de afaceri pe care le poti lansa in mai putin de 3 luni:

Salon de tatuaje

Este o piata in continua dezvoltare in Romania. In ultimii ani, tot mai multi tineri doresc sa isi faca tatuaje speciale, asa ca orice idee interesanta poate sa iti genereze profit intr-un interval de timp foarte scurt. Un tatuaj poate costa in jur de 100 de lei intr-un salon local, iar pretul creste in functie de complexitatea lucrarii. Daca iti place sa tatuezi si ai idei bune si unice, atunci iti poti crea o clientela selecta care iti va promova afacerea gratuit.

Pentru a lansa o afacere cu tatuaje, ai nevoie de un salon unde sa iti desfasori activitatea si de echipament. Un kit profesional de tatuat poate sa coste de la cateva sute de lei pana la 2-3 mii de euro. Pe parcurs poti imbunatati calitatea serviciilor cumparand echipamente si mai bune care iti reduc si din timpul de lucru.

Cu tot cu promovare, investitia poate ajunge undeva la 10.000 de euro, atunci cand iti lansezi salonul intr-un oras destul de mare. Pozitionarea afacerii intr-un loc cu un numar mare de potentiali clienti este un factor cheie pentru recuperarea investitiei rapid.

Sucuri naturale la pahar

Stilul de viata sanatos este foarte important in randul persoanelor care locuiesc la oras si cu o viata profesionala destul de agitata. Si romanii sunt mai atenti la ceea ce consuma, iar piata de sucuri naturale este in crestere in fiecare an.

Oamenii nu au timp sa isi prepare singuri sucuri naturale, asa ca de cele mai multe ori prefera sa petreaca 2-3 minute la coada ca sa isi ia doza de vitamine in fiecare zi.

Investitia intr-o astfel de afacere nu este foarte mare si se poate amortiza rapid daca amplasezi business-ul intr-o zona buna. Costurile se ridica la aproximativ 5.000 de euro, bani pe care ii investesti in echipamente si locatie.

Pentru inceput iti poti lua un spatiu portabil ce iti permite sa iti „deplasezi” afacerea in mai multe locuri pana descoperi zona cu cel mai mare numar de posibili clienti.

Food truck-uri cu burgeri

Afacerea cu burgeri sanatosi poate genera venituri foarte mari in fiecare zi. Romanii vor sa aiba un stil de viata sanatos. Un public tinta pot fi corporatistii care nu au destul timp sa isi pregateasca singuri mancarea si care pot deveni clienti fideli, atunci cand le oferi mancare de calitate la un pret rezonabil.

Pentru a lansa o afacere cu burgeri ai nevoie de o investitie de minim 15.000 de euro, bani pe care ii investesti intr-o rulota dotata cu echipament profesional.